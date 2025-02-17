Gramaj oyununa ağır ceza yolda

Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek sanayi torba teklifiyle, hizmet, muayene, bakım, takip, kontrol faaliyetlerine dair düzenleyici işlemlere ya da ürün dışı zorunlu standartlara aykırı davranan gerçek ya da tüzel kişilere uygulanan idari ceza limitleri artırılacak. İdari para cezasının alt limiti 12 bin 20 lira, üst limiti ise 482 bin 204 lira olarak belirlendi. İdarenin ölçü ve tartı kurallarına ilişkin düzenleyici işlemlerine aykırı davrananlara da ceza getirilecek.