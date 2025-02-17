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Gramaj oyununa ağır ceza yolda

Gramaj oyununa ağır ceza yolda

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ölçü ve tartı ayarlarının yanı sıra diğer ayar ölçerlerde usulsüzlük yapanlara uygulanacak idari para cezaları artırılıyor.

Bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek sanayi torba teklifiyle, hizmet, muayene, bakım, takip, kontrol faaliyetlerine dair düzenleyici işlemlere ya da ürün dışı zorunlu standartlara aykırı davranan gerçek ya da tüzel kişilere uygulanan idari ceza limitleri artırılacak. İdari para cezasının alt limiti 12 bin 20 lira, üst limiti ise 482 bin 204 lira olarak belirlendi. İdarenin ölçü ve tartı kurallarına ilişkin düzenleyici işlemlerine aykırı davrananlara da ceza getirilecek.

14 MART'TA UYGULANACAK

Torba teklif ile ayar ölçerlerini tamir ettirmeyenlere ya da gerekli düzenlemeyi yapmayanlara kesilecek cezalar 10 katı artacak. Cezalar, 5 bin ila 50 bin lira aralığında uygulanacak. Kanun teklifinin Genel Kurul'dan geçmesinin ardından düzenleme Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararına uygun olarak 14 Mart'tan sonra yürürlüğe girecek. Teklifte ceza alt ve üst sınırları yönetmelikle belirlenecek.



#Ceza
#Dolandırıcılık
#Ekonomi
#Toplum

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