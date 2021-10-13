Ekonomi Güç birliği mil kazandıracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güç birliği mil kazandıracak

Kuveyt Türk, THY ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles’ın resmi ortaklarından biri oldu. Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını kullanan müşteriler, Türk Hava Yolları ve program ortağı hava yolu firmalarıyla yapacakları harcamalarından Mil kazanacak.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Güç birliği mil kazandıracak​
Ufuk Uyan - Ahmet Olmuştur

Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları ve Mastercard ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles ortaklığına dâhil olan ilk katılım finans kuruluşu oldu. Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını kullanan müşteriler, harcamalarından Mil kazanacak.

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  • Dün düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarıyla, her yolculuğun iz bırakan anlamlı bir deneyime dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Sektörde bir ilki gerçekleştirerek mil kazandıran banka kartı da hazırladıklarını vurgulayan Uyan, şu bilgileri verdi: “Ticari müşterilerimiz için sunacağımız Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla sektörde bir ilki hayata geçiriyoruz. Müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına en uygun faydaları sağlayacağız.”

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13 MİLYON ÜYESİ VAR

THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise, Miles&Smiles, programının 13 milyon üyesi olduğunu belirterek, “Üyelerimizin bu anlaşmadan memnuniyet duyacağına inanıyorum” diye konuştu.

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