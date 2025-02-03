Gümrüklerde e-ticaret alarmı: Önlemler artacak

Rakamın bu boyutlara ulaşmasında Çin’den kontrolsüz şekilde yurda giren ürünlerin başrolü oynadığını tespit eden Ticaret Bakanlığı, gümrüklerdeki e-ticaret denetimlerini artırma kararı aldı. E-ticaret yöntemiyle yurt dışından yapılan alışveriş tutarı geçen yıl yüzde 40 artarak 218 milyar liraya ulaşırken, buna karşın yabancıların Türkiye’de yaptığı alışveriş tutarı ise yüzde 38 artışla 159 milyar liraya yaklaştı. Yani dolar bazında Türkiye geçtiğimiz yıl e-dış ticarette yaklaşık 1.8 milyar dolar açık vermiş oldu.

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve güvensiz ürünlerin yurt içine girmesini önlemek için geçtiğimiz yıl Temu, Amazon ve AliExpress gibi popüler yurt dışı e-ticaret siteleri üzerinden yapılan alışverişlere ciddi kısıtlamalar getirmişti. Yurt dışından yapılan alışverişlerdeki hızlı kargo limiti 150 avrodan 30 avroya düşürülürken, vergi oranları da ciddi ölçüde artırılmıştı. Edinilen bilgiye göre, mevcut yönetmeliklere göre gümrüklerde bir pakette en fazla 5, aynı üründen en fazla 2 ve bir kişinin ayda en fazla 5 alışveriş hakkı bulunuyor. Bu çerçevede bakanlığın gümrüklerde personel sayısını artırarak bundan sonraki her e-kargoyu ciddi bir denetime tabi tutacağı ifade edildi. Denetime takılan paketler gelen ülkeye iade edileceği gibi mevzuatlara aykırı alışveriş yapan alıcılara da cezai işlem uygulanmasının önü açılacak.