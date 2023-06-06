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Ekonomi

Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz'da açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon rakamlarını Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

11:38 . 6/06/2023 Salı
AA
Haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimi belli oldu.

Haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimi belli oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri"nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.




#Enflasyon
#TÜFE
#Türkiye İstatistik Kurumu
21 dakika önce
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