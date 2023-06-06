Alman ekonomisi alarm veriyor: Resesyon ikinci çeyrekte de devam edecek

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, geçen yıl yaklaşık 50 milyon misafirin İstanbul ve Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Bunların yarısı THY ile seyahat etti. Bu yıl ise 60 milyon turistin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz." dedi.