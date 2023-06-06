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Ekonomi

Alman ekonomisi alarm veriyor: Resesyon ikinci çeyrekte de devam edecek

Almanya'da fabrika siparişleri Nisan ayında da yükseliş beklentisine rağmen geriledi. Siparişlerdeki düşüşte özellikle geniş ölçekli siparişlerdeki düşüşün etkili olduğu görüldü.

10:49 . 6/06/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Almanya yılın ilk çeyreğinde resesyona girerken ikinci çeyreğe ilişkin ilk sinyaller de özellikle sanayi tarafındaki zayıflığın sürdüğüne işaret etti.


Ülkede Nisan ayında fabrika siparişleri bir önceki aya göre yüzde 0,4 düştü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi siparişlerin yüzde 2,8 artması yönündeydi. Mart ayı için yüzde 10,7 olarak açıklanan düşüş yüzde 10,9'a revize edildi.


Yıllık olarak ise Almanya'da fabrika siparişleri Nisan'da yüzde 9,9 geriledi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 8,4 düşüş olarak belirlenmişti.

Siparişlerdeki düşüşte özellikle geniş ölçekli siparişlerdeki düşüşün etkili olduğu görüldü. Bu kalem dışarıda bırakıldığında Almanya'da fabrika siparişlerinin aylık yüzde 1,4 arttığı izlendi.


Almanya ilk çeyrekte resesyona girmişti

Almanya'nın 2023 ilk çeyreğine ilişkin GSYH verisinde son okuma yüzde 0,3 daralmaya revize edildi. Önceki okumada ülke ekonomisinde GSYH'de değişim yaşanmadığı belirtilmişti.


İlk çeyrekte kaydedilen çeyreklik bazdaki yüzde 0,3 daralmayla ülke ekonomisi resesyona girdi. Almanya ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5 daralma kaydetmişti.


Küçülme verisinde kamu harcamalarında yaşanan düşüş ve enflasyonun tüketicileri olumsuz etkilemesi sonucu hanehalkı harcamalarında yaşanan gerileme etkili oldu. Yatırım harcamaları ise inşaat öncülüğünde yükseldi.




#Almanya
#Fabrika siparişleri
#Resesyon
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