Hibrit ihracatı gelirleri artırdı

Türkiye otomotiv sanayisinin ilk çeyrek sonuçları açıklandı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, ilk çeyrekte 377 bin adetlik üretime imza attıklarını belirtti. Eroldu, kaçan yatırımların yanı sıra üretimin geleceği ve güncel otomotiv sorunlarını da değerlendirdi.

OTONUN KİLO DEĞERİ 11,6 DOLARA YÜKSELDİ

Otomotiv sanayisinin ilk çeyrekte yüzde 77 kapasite kullanımına ulaştığını vurgulayan Eroldu, “377 bin adtelik üretime imza attık. Bunun 256 binin ihraç ettik. Geçen seneye paralel bir ihracat imza atmamıza rağmen ihracat gelirlerimiz bir miktar yukarıya çıktı. Bunun sebebi ise Avrupa Birliği’nin 95 gr emisyon standardından kaynaklı. Avrupa’ya yaptığımız üreitmler daha çok hibrit oluyor. Bununda kilo değeri normal içten yanmalı bir araca göre daha yüksek. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 253 bin adtelik ihracatla 8,8 milyar dolar kazanırken bu yıl 256 bin araçtan 9,2 milyar dolar gelir elde ettik. Kilogram değerimiz ise 11,6 dolara ulaştı” açıklamasını yaptı.

3-4 YIL İÇİNDE ÜRETİMDE 2 MİLYON ADEDE ULAŞIRIZ

Mevcut fabrikalarda yatırımların tamamlanma aşamasında olduğunu ifade eden OSD Başkanı, “Bu sene beklediğimiz rakamlar 1,1 milyonluk ihracat, 1,5 milyonluk da üretim. OSD üyelerinin devreye almak üzere oldukları, olacakları ciddi yatırımlar var. Şimdi Toyota başta açıkladı ve üretime geçti zaten. Şimdi Oyak-Renault'nun ciddi yatırımları var biliyorsunuz. Ford-Volkswagen ortakların işte ürünleri çıkmaya başlayacak yavaş yavaş şimdi zaten inşallah Tofaş takip edecek. Şimdi zaten burada otomotiv sanayinin bir ivmelenmesi var zaten. Otomotiv sanayi ihracatının burada 3-4 sene perspektifinde baktığımız zaman zaten bir buçuk milyonun üzerine çıkma durumu var. Yani keza üretiminde 2 milyonlara yaklaşma durumu var, bence potansiyeli var. Oraya doğru gidiyoruz zaten bizde” şeklinde konuştu.

6,6 MİLYAR DOLAR OTO CARİ AÇIĞI VAR

Yerli otomotiv sanayisinin cari fazla verirken cari açık verir duruma geldiğini söyleyen OSD Başkanı Eroldu sözlerine şöyle devam etti: “Geçen seneyi 6.6 milyar dolar gibi bir eksiyle kapattık. Bunun tabii en önemli sebebi de aslında Çin'den yapılan ithalat geçen senelere göre. Şu anda da ilk 2 ayda otomobil sınıfına baktığımız zaman 558 milyon dolarlık bir dış ticaret eksiğiyle ilk çeyreğin ilk iki ayını kapatmış durumdayız. Bu da tabii Türkiye'nin bu kadar fazla otomobil ithal edici bir ülke durumuna gelmesidir. 2023 yılının toplamındaki 6,6’nın 2,5’u Çin’den kaynaklı. İç piyasada satılan araçların yüzde 33’ü yerli kalanı ithal.”







