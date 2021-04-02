​İhracatta mart rekoru: 18.9 milyar dolar

Türkiye’nin mart ayı ihracatı, 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,18 oranında artış kaydedildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine karşın geçen ay bugüne kadarki en yüksekmart ayı ihracat rakamına ulaşıldı. İthalat ise yüzde 25,8 yükselişle 23 milyar 679 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı yüzde 14,17 azalışla 4 milyar 694 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,2, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 80,7 olarak hesaplandı. Geçen ay en çok ihracat 9 milyar 265 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 7 milyar 317 milyon dolarla “tüketim malları”, 2 milyar 285 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti.

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EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA YAPILDI

Martta en çok ihracat yapılan fasıl ise 2 milyar 495 milyon dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” oldu. Bunu 1 milyar 820 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” ve 1 milyar 157 milyon dolarla “demir ve çelik” izledi. Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 675 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 242 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 63 milyon dolarla İngiltere geldi. Mart ayında 2 milyar 893 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü liderliğini korurken, 2 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörünün ikinci, 1 milyar 678 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörünün ise üçüncü oldu.

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17 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT ÜRETİME GİTTİ

Geçen ay en çok ithalat 17 milyar 725 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, 3 milyar 481 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” ve 2 milyar 440 milyon dolarla “tüketim malları” takip etti. Martta en çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 343 milyon dolarla “mineral yakıtlar, mineral yağlar” olurken, bunu 3 milyar 6 milyon dolarla “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler”, 2 milyar 244 milyon dolarla “demir ve çelik” izledi. Bu dönemde en fazla ithalat 2 milyar 812 milyon dolarla Çin’den yapıldı. Bu ülkeyi 2 milyar 560 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 237 milyon dolarla Almanya takip etti.

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Ruhsar Pekcan

ORTA KORİDOR ÇALIŞMALARI HIZLANDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, martta tüm zamanların en yüksek aylık ve ilk çeyrek ihracat rakamlarına ulaşıldığını belirterek, elde ettikleri başarının gelecek dönemdeki başarıların da müjdecisi ve teminatı olduğunu belirterek, “Yatırım, istihdam, üretim, ihracat zincirini en güçlü biçimde oluşturarak, ulusal hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyeceğiz” dedi. Süveyş Kanalı’nda yaşanan kazanın dünyanın tedarik sitemine etkisine dikkati çeken Pekcan, bu tür kriz durumlarıyla baş etmek ve hızlı reaksiyon gösterebilmenin hazırlık ve beceri gerektirdiğini ifade etti. Pekcan, salgın esnasında etkin şekilde kullanılan Bakü-Tiflis-Kars hattı başta olmak üzere, Hazar geçişi ve Asya’ya kara ve demir yolu taşımacılığı ile ilgili muhatap ülkelerle temasları artırdıklarını belirtti.

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EN YÜKSEK İLK ÇEYREK PERFORMANSI

Bu yıl ilk çeyrek ihracatı, geçen seneye göre yüzde 17,3 artışla 50 milyar 23 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece bugüne kadar ki en yüksek ilk çeyrek değeri yakalandı. İlk çeyrek ithalatı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 9,7 artışla 61 milyar dolar, dış ticaret açığı yüzde 15,2 düşüşle 11 milyar dolar oldu. Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen yıla göre yüzde 15,2 oranında düşüş göstererek, 11 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 81,9 oldu.

200 MİLYAR DOLARA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

İsmail Gülle

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Yıllık ihracat hedefimiz olan 184 milyar dolardan çok daha yüksek rakamlara, 200 milyar dolarlara inşallah birlikte ulaşacağız. Hep söylüyoruz ‘O yıl, bu yıl’ diye” ifadelerini kullandı. İhracatçıların istihdam, üretim, döviz girdisi, inovasyon, ülke itibarı gibi milli menfaatlere hizmet eden bir sorumluluk bilinciyle çalıştığını aktaran Gülle, son 6 aylık ihracatın 100 milyar doları aştığını vurgulayarak, kendilerinin de ihracatçıların hızına yetişmek adına yoğun bir gündemle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

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MART AYINDA BİN 339 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI

Mart ayında bin 339 firmanın ilk kez ihracat yaptığını söyleyen İsmail Gülle, “Bu firmalarımız, mart ayında 62,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Genel tabloya bakıldığında ise mart ayı içerisinde toplam 39 bin 170 firma ihracat yaptı. Böylelikle, yılın ilk çeyreğinde ihracat gerçekleştiren firma sayımız 59 bin 913, ilk kez ihracat gerçekleştiren firma sayımız ise 4 bin 334 oldu” diye konuştu. Gülle, mart ayında ihracatçıların, Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardığını vurgulayarak, 150 ülkeye ihracatı artırma başarısının gösterildiğini söyledi. Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 174 ülkeye toplam 6,3 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildiğini aktaran Gülle, 7 bin 175 firmanın ihracatta Türk lirasını tercih ettiğini, ikili ticarette yerli para birimlerini desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.