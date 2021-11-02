İhracatta yeni rekor

Türkiye ihracatta destan yazmaya devam ediyor. Ekim ayı dış ticaret verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle Ankara’da düzenlenen toplantıyla birlikte açıkladı. Türkiye; ekim ayında tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorları birlikte kırdı.

YENİ ZİRVE 20,8 MİLYAR Ş

Ekim ayında Türkiye’nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 20,2’lik artışla, 20,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu. Eylülden sonra ekimde de bir kez daha 20 milyar dolar eşiğini geçen ihracat ailesi, yılın ilk 10 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34’lük artışla 181,8 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ticaret diplomasininin saha neferleri olan Türk ihracatçısı, son 12 ayda 215,7 milyar dolarlık ihracatla da 211 milyar dolarlık yıllık hedefini bir kez daha aştı.

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22 SEKTÖRDE ARTIŞ

Ekimde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 22 sektör ihracatını artırdı. Otomotiv sektörü 2,6 milyar dolarlık ihracatla zirvede yer aldı. Türk bayrağını 217 ülke ve bölgede dalgalandıran ihracat ailesi, 157 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi; aralarında İtalya, İsrail, Yunanistan, Senegal ve Kanada’nın da bulunduğu, 15 ülkede aylık ihracat rekoru kırdı.

Geçtiğimiz ay 2 bin 477 firma, ilk kez ihracat yaparken, yılbaşından bu yana ilk defa ihracata katılan firma sayısı ise 87 bini aştı. Ekimde ihracata “merhaba” diyen firmalar

107 milyon dolarlık ihracat yaptı. 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi.

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EKONOMİ İhracatta bir rekor daha

KİLOGRAM DEĞERDE YÜZDE 16’LIK YÜKSELİŞ

2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü ilk sırada yer alırken, 2,3 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörü ikinci ve 2,3 milyar dolara yaklaşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. İhracat birim fiyatı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,38 dolara yükseldi. Ekim’de birim ihracat değerini en çok artıran sektörler, yüzde 72 artışla gemi ve yat, yüzde 68 artışla çelik, yüzde 33 artışla kimyevi maddeler sektörleri oldu.

Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 1,2 milyar dolar artıran çelik, 591 milyon dolar artıran kimyevi maddeler ve 344 milyon dolar artıran demir ve demir dışı metaller sektörlerinde yaşandı.

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ALMANYA YİNE 1 NUMARA

Ekim ayında miktar bazında bakıldığında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,3 artarak, 15,1 milyon ton olarak gerçekleşti. İlk 10 ayda ise, yüzde 15 artışla 144,2 milyon ton ihracat yapıldı. Ekim’de en çok ihracat gerçekleştirilen 3 ülke ise 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın parasal olarak en fazla arttığı ülkeler ise 341 milyon dolar artışla ABD, 267 milyon dolar artışla İspanya ve 194 milyon dolar artışla İtalya oldu.

Avrupa en büyük müşteri

Ülke gruplarına göre ihracata baktığımızda, en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 18 artışla, 8,6 milyar dolarlık bir hacme ulaşarak yüzde 41’lik pay aldı. Avrupa kıtasının, ekim ayı ihracatındaki payı ise, yüzde 55 oldu. Bu ay diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,6 milyar dolar; Afrika kıtasının tamamına 2 milyar dolar; Uzak Doğu ülkelerine 1,4 milyar dolar; ve Kuzey Amerika’ya 1,5 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Mehmet Muş

Hedefimiz dış ticaret fazlası

İhracat rakamlarını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız geçtiğimiz yılın ekim ayına göre yüzde 20,2’lik artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu değerle geçen ayki Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat değeri tazelenmiştir. Son 12 aylık ihracat değerimiz olan 215,7 milyar dolar yeni bir rekordur. 2021 yılı ocak-ekim döneminde ise ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ekim ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 5,6 puan artışla yüzde 93,4’e ulaşmıştır. Bakın, dikkat ederseniz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı sürekli artış eğilimindedir. Göreceksiniz çok kısa bir süre içinde dış ticarette fazla veren Türkiye hedefine ulaşmış olacağız” diye konuştu.

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İsmail Güllen

242 milyar doları görebiliriz

qTİM Başkanı İsmail Gülle “Takvimin olumsuz etkisine rağmen ekim ayı, rekorlar ayı oldu. Mevcut ivme gösteriyor ki; 220 milyar dolar seviyesini zorlayacağız. İhracat, bir cumhuriyet projesidir. Orta Vadeli Program’da 100. yıl hedefimiz olan 242 milyar dolara doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Mevcut ivmeyle, inşallah bu rakama Cumhuriyetin 100. yılından önce ulaşacağız. Yıl sonunda, pek çok uluslararası kuruluşun değerlendirmesine göre ülkemiz yılı yüzde 9’luk bir büyüme ile kapatacak. Bu büyümenin 2 puanı doğrudan ihracattan, 3 puanı ihracatın tetiklediği sanayi üretim artışından, ve 1 puanı yine ihracatla yükselişe geçen yeni yatırımlardan gelecek. Yani ihracatla büyüyor, ihracatla güçleniyoruz” dedi.

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61il Ekim’de ihracatını artırdı

Ekim ayında 61 ilin ihracatı arttı. İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Çorum , Zonguldak , Aydın, Diyarbakır ve Niğde ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını Ekim ayında gerçekleştirdi. Bu ay en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il; 8,1 milyar dolarla İstanbul, 1,6 milyar dolarla Kocaeli, ve 1,3 milyar dolarla Bursa oldu.