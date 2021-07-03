​İhracatta yüzde 47 ile tarihi rekor​: Altı ayda 105 milyar dolar

Koronavirüs salgınıyla sarsılan küresel ticaret sisteminin yeni dönemde öne çıkan ülkesi Türkiye, ihracattaki güçlü performansını her ay arttırarak sürdürüyor. Dün açıklanan Haziran ayı dış ticaret verilerine göre; Türkiye’nin haziran ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükseldi. İlk 6 aydaki ihracat ise yüzde 40 artışla 105 milyar dolar oldu.

Mehmet Muş

TÜM DÖNEM REKORLARI KIRILDI

200 milyar dolarlık hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye yılın ilk altı ayında 105 milyar dolarlık ihracata imza attı. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar en yüksek ihracatına imza atıldı. Aylık, çeyreklik ve 6 aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarına ulaşıldı. İlk yarıdaki parformans, Türkiye’nin 210 milyar dolara doğru koştuğunu gösterdi. Geçen yıl Ekim ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP)’te 2021 yılı ihracat hedefi 184 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Ancak yılbaşından bu yana aylık ihracat rakamların iyi gelmesi üzerine Türkiye İhracatçılar Meclisi, 200 bin hedefini dillendirmeye başladı.

2021'DE İLK YARININ LİDERİ OTOMOTİV

Haziran’da ve yılın ilk yarısında sektörlerin performansları da dikkat çekti. Geçen ay yüzde 66,6 artışla 2 milyar 370 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ilk sırada yer alırken, yüzde 16,8 artışla 2 milyar 352 milyon dolara ulaşan otomotiv endüstrisi sektörü ikinci, yüzde 81 artışla 2 milyar 26 milyon dolara ulaşan çelik sektörü ise üçüncü oldu. Yılın ilk altı ayında ise, otomotiv sektörü 14,4 milyar dolar ve yüzde 38,9 artışla birinci, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 12 milyar dolar, yüzde 40,1 artışla ikinci, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ise 9,4 milyar dolar ve yüzde 35,3 artışla üçüncü oldu. Haziran ayında en güçlü artış performansına imza atan sektörler; 948 milyon dolar artış gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri, 907 milyon dolar artış gösteren çelik ve 459 milyon dolar artış yakalayan hazırgiyim ve konfeksiyon oldu.

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9 SEKTÖR TARİHİ ZİRVEYE ÇIKTI

Haziranda 9 sektör, tarihinin en yüksek aylık ihracatını yaptı. 175 ülkeye ihracat artarken, aralarında ABD, İtalya, Meksika ve Kanada’nın da bulunduğu, 19 ülkede, aylık ihracat rekoru kırıldı. 70 il; ihracatını artırırken, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Denizli, Adana’nın da aralarında olduğu 13 il tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. 181 ülkeye toplam yüzde 53 artışla 6,17 milyar lira tutarında Türk Lirası ile ihracat yapıldı. 1684 firma, ilk kez ihracat yaparken, yılbaşından bu yana ilk defa ihracata katılan firma sayısı ise 9 bin 327’ye ulaştı. Bu firmalar toplamda 422 milyon dolarlık ihracat yaptı. Haziran ayı, birim ihracat değeri için de önemli bir eşik olarak tarihe geçerek, 1,1 dolar seviyesinden 1,3 dolara ulaştı. Bu yılın ilk yarısında ihracat yapan firma sayısı yüzde 12 artışla 76 bin 189 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı %87,3 oldu.

İsmail Gülle

200 MİLYAR DOLARA TEMMUZDA ULAŞIRIZ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandıklarını önümüzdeki yıl bunu da aşacaklarının altını çizerek, “Son yayımlanan Reel Kesim Güven Endeksi verisinde, yatırım harcamaları, üretim hacmi eğilimi ve beklentiler son derece pozitif ve güçlü.

2021 yıllık ihracat hedefinin de üzerine çıkarak ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize bir adım daha yaklaşacağız. Yıl sonunda ülkemiz, büyüme oranıyla, üretim, istihdam ve ihracatta yeni bir döneme başlayan; küresel tedarik zincirlerindeki dönüşümü iyi okuyarak, karşısına çıkan tüm fırsatları değerlendirmiş bir ülke olacaktır” açıklamasını yaptı.

BÖLGEDEKİ ÜLKELER TÜRKİYE’YE YÖNELDİ