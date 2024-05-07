İkinci elde bir milyon araç satışta

İkinci el satılık otomobil ilanı geçen seneden bu yana yüzde 500 arttı. Kredi faizlerinin yüksek olması ve enflasyonist hareketlilik otomobil almak isteyenlerin kesesine de yansıdı. Geçtiğimiz yıl dijital platformlarda 200 bin satılık otomobil ilanı bulunurken, son günlerde ise bu rakam 1 milyona kadar çıktı.

YARIM MİLYON OTOMOBİL İLANI

İnternet sitelerinde satılan ikinci el otomotiv ilanlarının 508 bini otomobil kategorisinden oluştu. Dijitalde en fazla satılan otomobil markası ise 75 bin adetle Renault oldu. Renault’u 60 bin adetle Volkswagen ve 50 bin adetle Fiat izledi. Son günlerde artan ilanların bir diğer sebebi ise fahiş fiyat döneminde Ticaret Bakanlığı’nın getirdiği 6 ay ve 6 bin km kuralının dönümüne denk gelmesi oldu. Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru rekor satışlara imza atan sıfır otomobillerin 6 aylık süresinin Mayıs’ta dolması ilan sayısındaki bir diğer etken.

MOTOSİKLET SATIŞLARI İKİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

İkinci el otomotiv piyasasının diğer gözde kategorisi ise motosikletler oldu. Geçtiğimiz yıllarda otomobil bulmayan ve sıkışık trafiğe çözüm olarak görülen motosikletler de ikinci el kategorisinde kendine yer buldu. 2023’te 1 milyon adet sıfır motosiklet satış barajı aşılırken, ikinci el piyasasına da yansıması Mayıs’ı buldu. 1 milyon ilandaki diğer kategorilerde ise 95 binle SUV ketagorisi üçüncü, panelvan kategorisi 94 binle dördüncü ve ticari araçlar 58 binle beşinci sırada yer aldı.







