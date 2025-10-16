İkinci nesil reform zamanı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), “Orta Gelir Tuzağından Çıkış" raporu hazırlardı. Prof. Dr. Nurullah Gür tarafından "Etkin Kapasite Kullanımı, Verimlilik Artışı ve Yeni Rekabet Alanlarının Önemi" ekseninde hazırlanan rapor, önceki akşam İstanbul’da tanıtıldı. Toplantıda rapora ve ekonomideki gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Türkiye'nin iktisaden yeniden oluşmakta olan yeni dünya düzeninin jeopolitik olarak tam da orta merkezinde yer aldığını söyledi. Özdemir, “Biz, bu yeni dönemde MÜSİAD'ın faaliyetlerini daha çok bu alanda, yani yeni dünya düzenine yönelik ülkemizin üzerine düşen yeni roller ve değişmesi gereken konular ekseninde belirlemeye çalıştık” dedi.





KALKINMA SADECE VERİLERLE OLMAZ

Bugünkü ekonomik durumun aynı zamanda entelektüel, yönetsel ve ahlaki anlamda verilen bir sınav olduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti: “Ekonominin içerisinde de ahlaki sınava yönelik emareleri, işaretleri, sinyalleri görüyoruz. Bu eşiği aşmak da maalesef sadece makroekonomik göstergelere odaklanarak olmuyor. Zihniyet iklimimizi değiştirmekle mümkün oluyor.” Özdemir, Türkiye ekonomisinin 2001 krizi sonrası uygulamaya alınan birinci nesil yapısal reformlar ve özellikle güçlü siyasi istikrarın da etkisiyle 2003-2013 yılları arasında kayda değer bir ivme yakaladığını ifade etti. Özdemir, şunları kaydetti: “Ülkemizin ekonomisini belli bir noktaya taşıyan yani bu büyümeyi sağlayan strateji ve politikaların aslında tekrar gözden geçirilmesi gerekliliği 2010'lu yılların başında ortaya çıkmıştı. Çünkü, ekonomi geliştikçe eski stratejiler ve politikalar doğal olarak yetersiz kaldı ve yeni stratejilere ve reformlara ihtiyaç oldu. 2001 yılında yaşadığımız birinci nesil reformlardan sonraki reformları ikinci nesil reformlar olarak biz raporda tanımlıyoruz.”





EKONOMİYE ODAKLANAMADIK

Türkiye'nin 2013 ile 2023 yılları arasında "orta gelir tuzağına" takıldığını ifade eden MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, "Özellikle 2013 sonrası Türkiye ekonomisi hem iç hem de dış şokların etkisi altında kaldı. Dünya Bankası’na göre Türkiye, 2013’te yakaladığı 12 bin 600 dolarlık kişi başı gelirle yüksek gelirle ülke sınırına gelmişti. Bu yükselişi sürdürmemiz lazımken gerilemeye başladık. Gezi olayları, 17-25 Aralık kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi ve Rahip Brunson krizi gibi müdahale ve olayların tamamı politika yapıcıların ekonomik reformlara odaklanmalarını maalesef zorlaştırdı. Türkiye büyüdüğünü ama bu büyüme çok da tabana yayılamadı” dedi.





ATIL KAPASİTEYİ DEVREYE ALMALIYIZ

"Yüksek gelirli ülkeler ligine girerken emek yoğun sektörlerde rekabet zorlaşıyor" Özdemir, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler ligine ilerlerken yaşamış olduğu ivme kaybını tekrar yaşamaması, orta gelir tuzağına yeniden düşmemesi için bazı reform adımlarını bütüncül ve koordineli bir biçimde uygulaması gerektiğini dile getirdi. Bu adımların aslında iki boyutta değerlendirilebileceğini aktaran Özdemir, şöyle devam etti: “Bize göre en önemlisi Türkiye'nin atıl kapasitesi. Atıl kapasitenin devreye alınmasına yönelik ciddi reformların gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun ikinci boyutu da Türkiye'nin rekabet gücü."





YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER SEVİYESİ İÇİN REFOMLAR ŞART

Prof. Dr. Nurullah Gür ise şunları söyledi: “Türkiye, yüksek gelirli ülkeler ligine doğru ilerlerken, belli başlı reform adımlarını bütüncül ve koordineli biçimde hayata geçirmelidir. Bu adımlar iki boyutta değerlendirilebilir: Bunlardan ilki, Türkiye ekonomisinin âtıl kapasitesini devreye almasıyla ilgilidir. İkinci boyut, dinamik ve kalıcı etkiler oluşturabilecek kanallar üzerinden Türkiye’nin rekabet gücünün artırılması meselesidir. Bu rapor, Türkiye’nin daha katma değerli, teknoloji yoğun ve rekabetçi bir ekonomik yapıya geçişi için öneriler sunmayı amaçlıyor.”





SICAK PARA GÖLGELEDİ

2008'deki küresel finans krizi sonrasında uluslararası merkez bankalarının çok ekstrem para genişlemesi yapmasının Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere bol ve ucuz finansal kaynaktan yararlanarak ekonomide hızlı bir büyüme yolu açtığına dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, “Büyüme, 2008 krizinden sonraki para genişlemesi aslında ikinci nesil reformlara olan ihtiyacı da gölgeledi. Geciken reformların maliyetlerini bugünlerde çok daha iyi görüldü" dedi.



