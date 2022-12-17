Ekonomi İlk yüzde 100 yerli lokomotif motoru
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İlk yüzde 100 yerli lokomotif motoru

Türkiye'nin ilk yerli tasarım lokomotif motoru üretildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürünün Türkiye’de sıfırdan tasarlandığını ve üretildiğini belirterek, "Arkadaşlarımız, aynı motor tasarımının hidrojenle kullanılması için şimdiden çalışmalara başlamış durumda” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk yüzde 100 yerli lokomotif motoru
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Lokomotif için sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da TÜBİTAK'ta olan Türkiye'nin ‘İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru’ düzenlenen törenle tanıtıldı. TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nde (RUTE) "160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı” törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Törende bir konuşma yapan , Bakan Varank, Türkiye'nin yürüttüğü AR-GE projeleriyle motor teknolojilerinin yerli olarak geliştirmesinde çok önemli seviyelere ulaştığını vgrguladı.

HAKLARI DA TAMAMEN BİZDE

Varank, "Tanıtımını yaptığımız Özgün Motor, ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen, aynı zamanda lisans hakları da yüzde 100 ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor. Burada üretilen motorun yüzde 100'ü burada geliştirildi, parçalarının yüzde 90'ı ülkemizde üretildi. Tam 3 bin 600 farklı parçası bulunuyor" diye konuştu.

Motorun 8, 12 veya 16 silindirli olarak 2 bin 700 beygire kadar 3 farklı konfigürasyonda üretilebileceğini aktaran Varank, seri üretimin Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından gerçekleştirileceğini ve kullanımının yaygınlaştırılacağını anlattı.

DAHA AZ YAKIT TÜKETECEK

Varank, Özgün Motor ailesinin sadece lokomotiflere değil aynı zamanda jeneratörlere, iş makinelerine, kara ve deniz araçlarına da güç verebileceğine değinerek, "Ülkemizdeki motor sanayisinin gelişiminde mihenk taşı olan Özgün Motor, hem kendi sınıfına hem de TCDD'nin envanterindeki lokomotif motorlarına nazaran daha uygun maliyetli, daha az yakıt tüketen, daha performanslı, daha verimli ve daha çevreci tasarıma sahip." şeklinde konuştu. Özgün Motor'un, geleceğin teknolojilerinin de uygulanabileceği platform niteliğinde olduğunu vurgulayan Varank, "Buna içten yanmalı dizel motor gözüyle bakmamamız lazım. Arkadaşlarımız, aynı motor tasarımının hidrojenle kullanılması için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Biz bu motoru, hidrojenle de çalışır hale çok kolay şekilde getirebiliriz.”

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