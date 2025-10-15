Brent petrol fiyatlarının son 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 61,50 dolara gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırdı. Hafta sonundan itibaren benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira civarında düşüş yaşanacak.
Güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları şöyle:
- Benzin: 52,18 TL
- Motorin: 53,27 TL
- LPG: 27,71 TL
- Benzin: 52,00 TL
- Motorin: 53,13 TL
- LPG: 27,08 TL
- Benzin:53,03 TL
- Motorin: 54,29 TL
- LPG: 27,60 TL
- Benzin: 53,35 TL
- Motorin: 54,61 TL
- LPG: 27,53 TL