Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişecek

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişecek

11:3815/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Akaryakıt ürünlerinden benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt ürünlerinden benzine 1 lira indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarının son 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 61,50 dolara gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini artırdı. Hafta sonundan itibaren benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira civarında düşüş yaşanacak.

Brent petrolün varil fiyatı 61,50 dolara gerileyerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıyacak indirim sinyali verdi. Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 liralık ucuzlama bekleniyor.


Brent petrol ve döviz kurundaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarında düşüşü gündeme getirdi. Buna göre benzinin litre fiyatı hafta sonundan itibaren 1 lira civarında ucuzlayacak.


Güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları şöyle:


İstanbul Avrupa Yakası:
  • Benzin: 52,18 TL
  • Motorin: 53,27 TL
  • LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası
:
  • Benzin: 52,00 TL
  • Motorin: 53,13 TL
  • LPG: 27,08 TL

Ankara:
  • Benzin:
    53,03 TL
  • Motorin: 54,29 TL
  • LPG: 27,60 TL

İzmir:
  • Benzin: 53,35 TL
  • Motorin: 54,61 TL
  • LPG: 27,53 TL

#benzin
#akaryakıt
#indirim
#brent petrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ekim doğum yardımı ödemesi ne zaman yatacak? Kimler çocuk yardımı alabilir, şartları neler, çocuk başına ne kadar ödeniyor?