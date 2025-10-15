Yeni Şafak
Bakan Göktaş duyurdu: 6 milyar TL'lik destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı

10:5015/10/2025, Çarşamba
Evde bakım yardımı ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Göktaş açıklamasında bu ay toplam 6 milyar liralık destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını belirtirken bu uygulamadan aylık ortalama 521 bin kişi yararlandığını kaydetti. Göktaş, “Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.



EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ HESAPLARDA


Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından sunulan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını anımsattı. Bakan Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadesini kullandı.


Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini aktaran Göktaş, bundan aylık ortalama 521 bin vatandaşın yararlandığı ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığı bilgisini verdi. Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
#evde bakım yardımı
#Mahinur Özdemir Göktaş
