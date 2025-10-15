Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Hizmet üretim endeksi ağustosta arttı

Hizmet üretim endeksi ağustosta arttı

10:2615/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Hizmet üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 3,6 arttı
Hizmet üretim endeksi ağustosta yıllık yüzde 3,6 arttı

Hizmet üretim endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 3,6, aylık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,7, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,7, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,4, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7,2, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde yüzde 9, idari ve destek hizmetlerinde ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 0,2, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 1,7, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,2 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerinde ise yüzde 2,4 yükselirken, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,2 ve gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,2 azaldı.




#ağustos
#Hizmet üretim endeksi
#TÜİK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kurası çekildi mi, temizlik görevlisi klinik destek elemanı sonuçları ne zaman açıklanacak?