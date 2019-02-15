İş dünyasına ‘Brexit’ uyarısı

İngiltere iş yapan firmalara TİM tarafından ihracatçı birlikleri aracılığıyla bir yazı gönderildi. Yazıda, Brexit tarihi olan 29 Mart 2019 sonrası için var olan belirsizliğin daha da arttığı belirtilirken AB ile İngiltere’nin anlaşmasız ayrılması ihtimalinin yükseldiği değerlendirildi.
İŞ YAPAN FİRMALAR MERAKLA BEKLİYOR
- Ticaret Bakanlığı ile temas eden bazı firmaların İngiliz ithalatçıların anlaşmasız ayrılık durumunda ortaya çıkabilecek gümrük vergilerinin ihracatçılar tarafından üstlenilmesi hususunu da sorguladıkları vurgulandığı yazıda Brexit sürecinde artarak devam eden belirsizlik dikkate alınarak firmalara hazırlıklı olmaları gerektiği bildirildi. Gerek mevcut Gümrük Birliği ilişkileri, gerekse de Ticaret Çalışma Grubu çalışmalarının İngiltere tarafındaki kaynak yetersizliğinden dolayı beklenen hızda ilerlememesi nedeniyle AB ile İngiltere arasında anlaşmasız ayrılık ihtimalinin gerçekleşmesi tereddüdü bulunuyor.