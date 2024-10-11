İşsizlik Ağustosta geriledi

İşsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 89 bin kişi azalarak 3 milyon 55 bine geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı 0,1 puan artarak yüzde 16,5'e çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı da ağustosta aylık bazda 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bine yükseldi. İstihdam oranı 0,1 puanlık büyümeyle yüzde 49,7 seviyesine ulaştı. İş gücü ise ağustosta bir önceki aya kıyasla 10 bin kişi azalarak 35 milyon 831 bin oldu. İş gücüne katılma oranı 0,1 puan düşüşle yüzde 54,3 olarak hesaplandı.

6 Şubat 2023 depremlerinin vurduğu 11 ilde istihdam, afet öncesine yaklaştı. Asrın felaketi yaşanmadan önce 2 milyon 103 bin olan sigortalı sayısı şimdi 2 milyon 38 bin kişiye ulaştı. 2024 yılı bitmeden bölgede 6 Şubat öncesi istihdam rakamlarının yakalanması bekleniyor. Depremin ardından bölgede istihdam rakamları 1 milyon 406 bin kişiye kadar gerilemişti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, deprem sonrası Adıyaman'da 37 bin 447'ye düşen istihdam şu an 101 bin 60'a çıktı. Malatya’da depremden önce 137 bin 923 olan rakam felaketin ardından 66 bin 79’a gerilerken son verilere göre 126 bin 371’e yükseldi. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bu rakam deprem öncesinde 193 bin 393 olurken, hemen sonrasında 57 bin 439’a düştü. Kahramanmaraş'ta istihdam alınan önlemlerle 189 bin 29 oldu. Yine Hatay’da depremden önce 236 bin 128 istihdam varken, depremden sonra 88 bin 239’a indi. Bu rakam şu an güncel olarak 223 bin 172’ye yükseldi.