ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

Geçtiğimiz Pazar günü ortaya çıkan ve Meksika'nın Yucatan Yarımadası'ndan ABD'ye doğru ilerleyen, meteorologların son yüzyılın en büyük kasırgası dediği 'Milton Kasırgası', ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösterdi. Milyonlarca insanı elektriksiz bırakan korkunç fırtına, saatte 300 kilometre hızla ilerledi. Yollardaki palmiye ağaçları büyük zarar görürken, şehir merkezlerinde üst geçitler yıkıldı. Florida'nın St. Petersburg şehrinde yer alan ve afet durumunda toplanma merkezi olan Tropicana Field Stadyumu'nun çatısı fırtına yüzünden hasar gördü. Yağış yüzünden evler ise sular altında kaldı. Öte yandan Milton Kasırgasının bir süre daha etkisinin sürmesi beklenirken, fırtına yetkililer tarafından en yükseği olan 5'inci kategoride değerlendiriliyor.