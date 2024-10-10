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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

16:5010/10/2024, Perşembe
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Ekim ile biten haftada 258 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.


Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 33 bin artışla 258 bine çıktı.


Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşan işsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 231 bin olması yönündeydi.


İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 225 bin olarak kaydedilmişti.


Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 6 bin 750 artarak 231 bine yükseldi.


Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 28 Eylül ile biten haftada 42 bin kişi artışla 1 milyon 861 bine ulaştı.


Milton Kasırgası ABD'yi vurdu: 1.5 milyon ev elektriksiz kaldı

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#işsizlik maaşı başvuruları
#ABD
#ekonomi

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