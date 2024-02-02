İstanbul Havalimanı'nın enerjisi Eskişehir’den

İstanbul Havalimanı’nın 2023 yılını değerlendiren ve 2024 planlarını açıklayan işletmeci firma İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, bu yıl 656,5 milyon avro yatırım yapacaklarını açıkladı.

TÜM ENERJİSİNİ GÜNEŞTEN ALACAK

Geçtiğimiz yıl 160,1 milyon avro yatırım yaptıklarını belirten Bilgen, “Genel Havacılık Terminali için 35 milyon avro yatırım yapacağız. Eskişehir GES Projesi için ise 146,4 milyon avro yatırım hedefliyoruz. Eskişehir’de İGA tarafından 3 milyon metrekare alanda kurulacak olan 199,32 MW gücündeki lisanssız GES ile İstanbul Havalimanı kendi elektriğinin tamamını yenilebilir enerjiyle karşılayan dünyadaki ilk havalimanı olacak. Bu santralden yıllık 340.446.833 KWh/yıl enerji üretimi öngörüyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planladığımız Hilton İstanbul Airport içinse bu yıl, 25,6 milyon avro yatırım hedefimiz var. Doğu-Batı pisti inşası ve Kuzey-Güney yedek pisti için 331,2 milyon avro yatırım yapacağız” diye konuştu.

Selahattin Bilgen

HAVA YOLU SAYISI 112’YE ULAŞACAK

76 milyon yolcu ve 505 bin 968 uçuşla geçtiğimiz yıl rekorlara imza attıklarını vurgulayan Selahattin Bilgen, “Yeni hedefimiz 85 milyon yolcu. 2024 yılında uçuş sayımızı ise 532 binlere ulaştırmayı hedefliyoruz. Yolcu sayılarında yüzde 12,77’lik, uçuşlarda yüzde 12,46’lık bir büyüme planlıyoruz. Şu anda 101 havayoluna hizmet veriyoruz. Bu yol 11 havayoluyla daha anlaşacağız. Hizmet verilen havayolu sayısı bakımından dünyada ilk 3 havalimanı arasındayız” açıklamasını yaptı.

3’LÜ PİSTLE 200 MİLYON YOLCU AĞIRLAYACAĞIZ

Bu yıl Avrupa’daki ilk 3’lü paralel pist operasyonunu hayata geçireceklerini söyleyen Selahattin Bilgen sözlerine şöyle devam etti: “Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en yüksek verim ve kapasiteyle gerçekleşecek operasyonlara imza atmayı hedefliyoruz. Kapasitenin hava trafik açısından bu denli artması, havalimanımızın sözleşmesinde bulunan 150 milyon yolcu hedeflerinin üzerine de çıkarak Faz 5 sonrasında ek pist yapılmaksızın 200 milyon yolcuya ulaşmasında önemli rol oynayacaktır.” Öte yandan Bilgen beğenilme oranlarının yüzde 89'a çıktığını söyledi.

KARGO ALANIMIZ HONG KONG’U ÜÇE KATLIYOR

İGA İstanbul Havalimanı’nın dünya kargo taşımacılığı açısından da çok önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Bilgen, şu anda Havalimanı’nda aktif olarak görev yapan 14 tarifeli kargo hava yolu şirketi bulunduğunu açıkladı. Bilgen, “Havalimanımızda an itibarıyla 5,5 milyon tonluk kapasiteye çıkabilecek bir alt yapıya sahibiz ve toplam kargo alanımız 1,4 milyon metrekare gibi etkileyici bir seviyede. Toplam kargo alanı bakımından Hong Kong’un neredeyse üç katı. Kiralanabilir alan kapasitemiz 340 bin metrekareye ulaştı” diye konuştu. Bilgen FedEx ve Trendyol’un havalimanına 26 milyon avro yatırım yapacağını vurguladı.







