İstanbul’a yatırım artacak

AK Parti döneminde mega kent İstanbul’a yapılan yatırım tutarı 303 milyar TL’yi aştı. Yeni dönemde de artarak sürecek yatırımlar arasında İstanbul Havalimanı, Marmaray gibi prestijli projelerin kapasitelerinin genişletilmesi bunlardan bazıları. Projelerin hızla gerçekleşmesinde iktidar ile yerel yönetim arasındaki uyumun önemli katkısı oldu. Hem tarihi hem de stratejik konumu nedeniyle dünyanın mega kentlerinden biri olan İstanbul tarihindeki en büyük yatırıma AK Parti ile kavuştu. Eğitimden, sağlığa, ulaşımdan, teknolojiye kadar pek çok yatırım bu dönemde hayata geçirildi.

ÜLKE BÜTÇESİ KADAR

AK Parti döneminde İstanbul’a yapılan yatırım tutarı toplamda 300 milyar TL’yi aşarak 303 milyar 84 milyon TL’ye ulaştı. Üçüncü Köprü, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Camisi, iki kıtayı denizin altından birbirine bağlayan Marmaray ve tüp geçit, yeni metro ve raylı sistemler, otoyollar gibi dev eserler bu dönemde hayata geçirildi.

Yeni yatırımlar ise sürüyor. Kanal İstanbul Projesi ile şehir hastaneleri bunlardan bazıları. Projelerin hızla gerçekleşmesinde iktidar-yerel yönetim uyumun katkısına işaret ediliyor.

Aslan payı ulaşıma



Son 17 yılda ulaştırma ve haberleşmeye 94,41 milyar, eğitime 7,4 milyar, sağlığa 6,7 milyar, adalete 1,58 milyar, enerjiye 12,5 milyar, çevre ve şehirciliğe 2,7 milyar, TOKİ’ye 49 milyar, tarım ve ormancılığa 7,83 milyar, aile, çalışma ve sosyal hizmetlere 58,23 milyar, gençlik ve spora 8,16 milyar, bilim sanayi ve teknolojiye 7.1 milyar, kültür ve turizme 655 milyon, vakıflara 750 milyon yatırım gerçekleştirildi.