İşte deniz altındaki dev tesis

Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz üretiminin ekonomiye kazandırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında deniz tabanına adeta bir sanayi üssü kuruldu. Kıyıdan 155 kilometre açıkta ve yaklaşık 2 bin 200 metre derinlikte hayata geçirilen 3 bin futbol sahası büyüklüğündeki sistem, Avrupa’nın en büyük zemin altı projesi. Yaklaşık 24 kilometre karelik bir alana yayılan deniz tabanı üretim sistemleri 7 unsurdan oluşuyor. Bunlar kontrol dağıtım haznesi, 16 inç ana dağıtım haznesi, ana üretim hattı, dağıtım ünitesi, kuyu başı vanaları, 10 inç boru hattı, boru hattı bağlantı ucu.

VÜCUTTAKİ DOLAŞIM SİSTEMİ GİBİ

Damara benzeyen yapısıyla öne çıkan akış hatları üç tane. Bunlardan yeşil renkteki MEG enjeksiyon boru hattı MEG kimyasalını kara üretim tesisine basarak korozyon oluşumunu önlüyor. Kırmızı renkteki ana üretim boru hattı üretilen gazı kara üretim tesisine taşıyor. Mor renkteki ana kordon hattı ise sistemin çalışabilmesi için gerekli hidrolik ve elektrik hatlarının kara üretim tesisinden deniz tabanı üretim sistemlerine ulaştırıyor.

170 KM’LİK YOLCULUK

Deniz tabanına kuyu sayısı kadar kuyu başı vanası kuruluyor. Şu an için bu sayı 9. İçerisinde bulundurduğu farklı tip ve büyüklükteki vanalar, sensörler, akış ölçerler ve dedektörler ile üretim süresince kuyu kontrolünün yaklaşık olarak 170 kilometre mesafeden yapılıp, gazın üretim haznesine taşınmasını sağlıyor. Ağırlığı 65 tona denk geliyor. Manifold da denilen üretim haznesi farklı kuyulardan üretilen gazların esnek borularla tek bir noktada toplanıp ortak boru hattı ile kara üretim tesisine taşınmasını sağlayan ekipman. Üzerinde bulunan farklı tip ve büyüklükteki vanalar, bağlantı aranjmanları, akış hatları ve yapı malzemeleriyle 270 tonluk bir yapı olarak bu görevi üstleniyor.

TONLARCA AĞIRLIKTA

MEG dağıtım haznesi üretilmekte olan gazın taşınması sırasında sıcaklık değişiminden kaynaklı donma sorununun önüne geçebilmek için her kuyuya esnek boru hatlarıyla MEG kimyasalı basılmasını sağlayan bir ekipman. Bu ekipmanın ağırlığı ise 50 ton. Boru hattı sonlandırma ünitesi, ana boru hattının bir başka yapı ile bağlanması için kurulan bir ekipman. Ünitenin ağırlığı 100 ton. Gaz önce boru hattına geliyor ardından kuyulara dağılıyor. Kordon sonlandırma ünitesi ise kordon hattının bir başka yapı ile bağlanması için kuruluyor. Yaklaşık olarak 10 ton ağırlığında. Deniz altı sistemin bakımı ve olası arızalarında robotlar görev yapıyor.

4 YIL SONRA TAM KAPASİTE

2028 için tam kapasiteye ulaştığında günlük 60 milyon gaz çıkarma ve işleme hedefine hizmet edecek olan tesis, Ümit Burnu’ndan Türkiye’ye doğru gelen yüzer üretim platformunun da 2026’da devreye alınmasıyla daha da büyüyecek. Platforma, devam eden sondaj çalışmaları sonrasında açılacak yeni kuyuların da eklenmesiyle sistemin yükü daha da artacak.

GÜNLÜK 5 MİLYON HANEYE HİZMET

Sakarya Gaz Sahası’nda yürütülecek olan ikinci faz çalışmalarında aktif rol oynayacak Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu maksimum 10,5 milyon metreküp gaz işleme kapasitesine sahip. Platform her gün 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak kadar doğal gaz üretimi yapacak. TPAO, bünyesine katacağı söz konusu platform ile Karadeniz’in derinliklerinden gelen ham gazı, denizin ortasında işleyecek ve boru hatlarıyla karaya ulaştıracak. Bu platformla üretim Faz-2 hedefi olarak belirlenen 20 milyon metreküpe kadar yükseltilecek.

Petrol ve doğal gazda günlük üretim rekoru

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu ay petrol ve doğal gazda günlük üretim rekorları kırıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2024'ü petrolde ve doğal gazda üretimi artırma yılı ilan ettiklerini ifade ederek, "Çok şükür bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ağustosta petrol ve doğal gaz üretimimiz tarihteki en yüksek seviyelere ulaştı. 17 Ağustos'ta ham petrol üretimimiz, 107 bin 621 varil oldu. Bu üretimin 95 bin 656 varillik kısmını, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gerçekleştirdi. Aynı gün, Gabar Dağı'ndaki kuyulardan 47 bin 58 varillik bir üretim rakamına ulaştık" diye konuştu.

ASLAN PAYI TPAO'NUN

Doğal gazda da bu ay üretim rekoruna imza atıldığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, "15 Ağustos'ta 7 milyon 609 bin 427 metreküp ile üretim rekoru kırdık. Bu üretim de de aslan payı yine TPAO'nun. TPAO, 15 Ağustos'ta 7 milyon 335 bin 47 metreküplük doğal gaz üretimi yaptı. 15 Ağustos’ta sadece Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndan gerçekleşen üretim, 6 milyon 146 bin 886 metreküp oldu" bilgisini paylaştı.











