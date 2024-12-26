İşte Türkiye'nin gen bankalarındaki tohum sayısı: Özenle muhafaza ediliyor

Bakan Yumaklı, tohum gen bankalarında 121 bin 515 tohumun muhafaza edildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Pancar üreticilerimizin yıllardır hasretle beklediği, ilk yerli ve milli pancar tohumu çeşitlerimiz “Türkşeker 2023” ve “Türkşeker 2053”ün hasadını yaptık." dedi. Yumaklı, "Gelenekten geleceğe bir emanet olarak gördüğümüz tohumlarımızı koruyor, onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Bu kapsamda tohum gen bankalarımızda tam 121 bin 515 tohumu muhafaza ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 Değerlendirmesi-2025 Hedefleri programında açıklamalarda bulundu.
Yumaklı,
"Pancar üreticilerimizin yıllardır hasretle beklediği, ilk yerli ve milli pancar tohumu çeşitlerimiz “Türkşeker 2023” ve “Türkşeker 2053”ün hasadını yaptık."
diyerek şunları kaydetti:
- "Geçmişin mirasını, günümüzün teknolojisiyle buluşturduk. AR-GE faaliyetlerimiz kapsamında, bahçe bitkilerinde 20 yeni çeşidi, tarla bitkilerinde ise 51 yeni çeşidi tescil ederek Türk tarımına kazandırdık.
- Gelenekten geleceğe bir emanet olarak gördüğümüz tohumlarımızı koruyor, onlara gözümüz gibi bakıyoruz.
- Bu kapsamda tohum gen bankalarımızda tam 121 bin 515 tohumu muhafaza ediyoruz."
#İbrahim Yumaklı
#Türkşeker 2023
#Türkşeker 2053