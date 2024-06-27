Bünyesinde Doğtaş, Kelebek Mobilya, Kelebek Mutfak-Banyo, Lova Yatak, Ruum Store ve Biga Home gibi 6 markayı barındıran Doğanlar Mobilya Grubu, Kelebek Mobilya’nın Düzce’deki fabrikasında düzenlenen toplantıda, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkartılması beklenen İstikbal ve Bellona’ya talip olduğunu açıkladı.

MONDİ’DEN VAZGEÇTİK

TMSF tarafından satışa çıkartılan mobilya firması Mondi’ye talip olduklarını ancak finansını inceledikten sonra teklif vermeme kararı aldıklarını ifade eden Grup Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, TMSF’nin satışa çıkaracağı İstikbal ve Bellona ile de ilgilendiklerini söyledi. Doğan, iki şirketin satışa çıkartıldıktan sonra finansallarını inceleyeceklerini sonra bu konu hakkında karar alacaklarını belirtti.

İsmail Doğan

GÜÇLÜ BÜYÜME İVMESİ

Doğanlar Mobilya Grubu, 2024'ün ilk çeyreğinde 2.1 milyar TL konsolide satış geliri elde etti. Mayıs 2024 itibarıyla, 6 farklı markasıyla grup; 640 yurt içi ve 113 yurt dışı olmak üzere toplamda 753 aktif satış noktasına ulaştı. Şirketin güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığını belirten Grubun CEO'su Mustafa Karamemiş, "Yılın ilk çeyreğinde elde ettiğimiz sonuçlardan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bugün, geçen senenin aynı dönemine kıyasla, hasılat rakamlarında yüzde 12’lik bir artışla, karlılık hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Mustafa Karamemiş

11,5 MİLYAR LİRALIK SATIŞ GELİRİ HEDEFİ

Yeni satış noktalarıyla pazar paylarını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Karamemiş, şöyle devam etti: "Biga ve Düzce tesislerimizde yer alan 2 bin 500 metrekarelik Ar-Ge ve inovasyon alanımızda yeni projeler üretmeye ve uygulamaya devam ediyoruz. 2024 yılı için konsolide satış gelirlerini 11-11,5 milyar TL ve konsolide FAVÖK marjında yüzde 14-15 seviyesinde bir artışa ulaştırma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz." Karamemiş ayrıca, bugün itibarıyla Kelebek Mobilya olarak 256 bayileri olduğunu, Türkiye’deki en büyük 3 mobilya şirketinden biri olduklarını ve hedeflerinin bu alanda liderlik olduğunu söyledi.

Ar-Ge’ye 26 milyon TL

2024 yılının ilk çeyreğinde 26 milyon TL’den fazla Ar-Ge yatırımı gerçekleştiren grup, GES yatırım hedeflerine de hız kesmeden devam ediyor. Şirket, Biga ve Düzce’deki tesislerinde kurulumlarına başlanan GES yatırımları ile temiz enerji üretimine katkıda bulunmayı, doğayı korumayı, enerji verimliliğini artırmayı ve üretim tesislerindeki elektrik giderlerinde tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Doğanlar Mobilya Grubu, 25 Haziran tarihinde açıklanan İSO 500'de 58 sıra yükseldi. Rapora göre grup; net satışlarda 250'inci, istihdamda ise Türkiye’de 81'inci sırada yer alıyor.











