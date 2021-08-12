​Kamu işçisine yüzde 17 zam​: En düşük maaş 4 bin 100 lira

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının anlaşma sağlamasının ardından Türk-İş Genel Merkezi’nde imza töreni düzenlendi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "İşçiler çalıştığı her yıl için ilave 7 lira zam aldı. En düşük ücrete yüzde 34,62 zam yapılmış oldu. Her sendikanın skala ayarlamasıyla birlikte ortalama ücretlilere 2021'in ikinci altı ay ilavesiyle yapılan artış yüzde 27,17'yi buldu. Sosyal yardımlar 275 liradan, 350 liraya yükseltildi" dedi.

315 BİN ÇALIŞANA 500 LİRALIK ARTIŞ

Yürütülen toplu pazarlıkta hem çalışanları hem de kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldiklerini dile getiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunlar kaydetti: “Türkiye’nin toplumsal barışına hizmet edecek bir sözleşmedir. Burada ilk yaptığımız şey çok önemli. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunu oluşturduğu, asgari ücret düzeyinde çalışan bir grup vardı. Bunların sayısı 315 bin kişiydi. Bunların ücretlerine 500 lirayı geçen düzeltme yaptık. Yani 4 bin 100 lira civarında oldu. Bu belki de bugüne kadar seyyanen yapılan en yüksek zam oldu. Bu çok önemli çünkü bundan sonra yapılan pazarlık sonucunda vardığımız artış oranından da ayrıca faydalanacaklar. Birinci 6 ay için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı olmak üzere yüzde 21’lik ciddi bir ortalama zamma ulaştık. Bütün işçilere yansıyan oranının yüzde 27,17 olduğunu ifade etmek isterim. Bu çok ciddi bir artışıdır. Bu artışların kamuya bir maliyeti vardır ama bu maliyeti dikkate alan bir yaklaşımı Türk ekonomisinin imkanları içerisinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sözleşmede sadece bunu gerçekleştirmedik, Türk çalışma hayatında ilk defa toplam orana, yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda bir uzlaşmaya vardık. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

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EKONOMİ Kamu işçisinin maaşına yüzde 17 zam

SOSYAL YARDIMLAR ANLAŞMAYA YANSIDI

Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Bakan Bilgin, “Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi. Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir” açıklamasında bulundu. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs’ta başlamıştı. Türk-İş ve Hak-İş’in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

EKONOMİ Memur ve memur emeklisi taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor

Ali Yalçın

4 MİLYON MEMUR ZAM PAZARLIĞINDA

Kamu işçisinin ardından memur ve memur emeklisi, taleplerini karşılayacak zam teklifi bekliyor. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin aylıklarına 2022 ve 2023’te yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyeti ilk zam teklifini bugün sendikalara sunacak. Taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022’de yüzde 21, 2023’te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere 2 yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 26 Temmuz’da sunduklarını anımsatan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Herkes tarafından yeterli ve geçerli karşılanan makul talepler sunduk. Kamu İşveren Heyeti’nin masaya getireceği teklif, memur ve memur emeklisini hayal kırıklığına uğratmamalı, taleplerimize ve kamuoyunun beklentilerine uygun olmalı” dedi.