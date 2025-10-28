Yeni Şafak
Karadağ'a uçak bileti alanlar dikkat: Vize kararı sonrası Pegasus'tan açıklama geldi

Karadağ'a uçak bileti alanlar dikkat: Vize kararı sonrası Pegasus’tan açıklama geldi

21:2328/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Karadağ’da, Türk vatandaşlarına ülkeye girişte vize uygulaması kararının ardından Pegasus Havayolları, 30 Ekim’den önce Karadağ'a bilet satın alan yolcuların biletlerinin ücretsiz değiştirileceğini veya açığa alınabileceğini açıkladı.

Karadağ, Türk vatandaşlarının ülkeye girişi için vize uygulaması kararı aldı. Konuyla ilgili olarak Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "30 Ekim 2025 tarihinden itibaren umumi (bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşlarının Karadağ'a vizesiz seyahat uygulaması geçici olarak askıya alınmıştır. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerde vizeden muaf olmaya devam edeceklerdir. Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılabilecektir.


Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla, en az 3 (üç) ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen Bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli (multiple entry) vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecektir. Bu nedenle, geçerli bir Shengen vizesine sahip olmayan umumi/(bordo) pasaport sahibi Türk vatandaşları Karadağ uçuşumuza kabul edilemeyecektir. 30 Ekim 2025 tarihinden önce Karadağ uçuşlarımıza bilet satın alan misafirlerimiz ücretsiz olarak biletini değiştirebilir, açığa alabilir veya iptal edebilirler" açıklaması yapıldı.



