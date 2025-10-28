Yeni Şafak
Karadağ'dan yeni karar: Türk vatandaşlarına 'hızlandırılmış vize' imkanı

Karadağ'dan yeni karar: Türk vatandaşlarına 'hızlandırılmış vize' imkanı

17:1328/10/2025, Salı
Karadağ
Karadağ

Karadağ hükümeti, daha önce Başbakan Spajic tarafından askıya alınacağı duyurulan vize serbestisi sonrası yeni bir adım attı. Hükümet, ülkeye girmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türk vatandaşları için hızlandırılmış vize prosedürü uygulanacağını açıkladı.

Karadağ, Türk vatandaşlarının en çok tercih ettiği yurt dışı lokasyonlarından birisi...


Kotor, Budva gibi şehirleriyle Türk vatandaşlarının akınına uğrayan Karadağ, dikkat çeken bir karar aldı.


'Hızlandırılmış vize' kararı


Karadağ hükümeti, ülkeye girişte Türk vatandaşları için hızlandırılmış vize prosedürünün uygulanacağını duyurdu.

Bu karar, daha önce Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından geçici olarak askıya alınacağı duyurulan Türkiye'ye yönelik vize serbestisi uygulamasının ardından geldi.


14 bin Türk vatandaşını ilgilendiriyor


Açıklamada, Karadağ'da halihazırda bulunan yaklaşık 14 bin Türk vatandaşının ülkedeki kalış sürelerinin yasalara uygun bir şekilde ilerlemesi için gerekli adımların atılacağı belirtildi.


Başvurular konsolosluklara yapılacak


Ayrıca, Karadağ'a seyahat etmek isteyen veya transit geçiş yapacak Türk vatandaşları için de hızlandırılmış vize prosedürünün geçerli olacağı açıklandı.

Vize başvuruları, Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu aracılığıyla yapılacak.


Öte yandan, maksimum kalış süresi 30 gün ile sınırlı olmak kaydıyla en az 3 ay süreyle geçerliliği bulunan pasaport ve oturum kartı sahibi olan kişiler ile Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İrlanda, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Schengen bölgesi ülkelerinden geçerli ve çok girişli vizeye sahip olanlar Karadağ'a vize almaksızın giriş yapabilecek.


İki Türk gözaltına alınmıştı


Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da yaşanan bıçaklama olayının ardından iki Türk gözaltına alınmıştı.


Bazı Karadağ vatandaşlarının sosyal medyada çağrısı üzerine hafta sonu Türk vatandaşlarına ait iş yerleri ve araçlara saldırılar düzenlenmişti.

Olaylar sonrası Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Türkiye'ye vize serbestisinin geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.


