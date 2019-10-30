Ekonomi Kasım ayı itibariyle alışverişte indirim kampanyaları başlıyor Uzmanlar hem firmaları hem de tüketicileri uyarıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kasım ayı itibariyle alışverişte indirim kampanyaları başlıyor: Uzmanlar hem firmaları hem de tüketicileri uyarıyor

Kasım ayıyla birlikte başlayan 3 aylık indirim kampanyalarına karşı uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Özellikle online yapılan alışverişlerde siber dolandırıcılara karşı tüketicilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor

Haber Merkezi DHA
Birçok marka Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacak.
Birçok marka Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacak.

Black Friday (Efsane Cuma), Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlamak üzere. Özellikle bu dönemde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanıcılar internet üzerinden yaptıkları online alışverişlere bu aylarda daha dikkatli olmalı.

"Çok ciddi bir risk mevcut"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, siber dolandırıcılara karşı bireyleri uyardı. Demircan, hem internet hem de sosyal medya platformlarında yapılan satışlarda tüketiciler nelere dikkat etmeli sorusunu yanıtladı.

Demircan şunları söyledi: "Efsane cuma olarak anılan bu günler dolandırıcıların en fazla çalıştıkları zamanlar oluyor. Çünkü kötü niyetli kişiler, dolandırıcılar güncel konuları takip etmeyi çok severler. İnsanlar da bu güncel konulara maalesef kanıyorlar. Çok ciddi indirimler oluyor. Bu indirimleri sanki kendileri yapıyormuş gibi aslında normalinde alışveriş sitesi gerçekten de indirimler yapılıyor. Onun sahtesi yapılarak, sahte bir sosyal medya hesabı oluşturulup 3 bin dolarlık bir televizyonu 300 dolara satıyormuş gibi gösterip kullanıcıların hem kredi kartı bilgilerini almaya çalışıyorlar hem de kişisel verilerini çalmaya çalışıyorlar. Bu dönemlerde böyle çok ciddi bir risk mevcut."

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"Önemli unsur kredi kartı bilgilerini vermemeleri"

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, online alışveriş yapan bireyleri uyardı.

  • "Instagram en fazla alışveriş yapılan sosyal medya platformlarından bir tanesi" diyen Demircan, "Instagram geliştirdiği yeni platformuyla normal alışverişe de olanak sağlamaya başladı. Yani kendini kayıt ettiren bir kurum Instagram üzerinden ürün satabiliyor. Kullanıcıların mutlaka bunu tercih ediyor olması gerekiyor. Bu çok önemli bir kriter. Onun dışında geçmişte alışveriş yaptıkları yerleri tercih ediyor olabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur kredi kartı bilgilerini vermemeleri. Özellikle kapıda ödeme seçeneği olabilir. Kredi kartıyla ödeme istiyorlarsa da sanal kart bilgilerini verebilirler. Gerçek kredi kartı numarasını kötü niyetli kişilere kaptırmamış olacaklar. Sadece sanal karta aktardıkları küçük bir miktar kadar zararları olacak" ifadelerini kullandı.

İnternetten güvenli alışverişin sırları
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İnternetten güvenli alışverişin sırları
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Satın alma sayfası URL Bar'da https: (SSL sertifikası) şeklinde başlamıyorsa dikkat. Kredi kartınız ve kişisel bilgileriniz çok tehlikeli ellerde. Kart bilgilerinizi yazacağınız sayfasının adres çubuğuna bakın ve adresin http: değil, https: ile başlıyor olduğundan emin olun. (Kaynak: Şikayetvar)
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”Bugüne özel kampanya” veya “sınırlı sayıda stok” diyorsa bunu bir kere daha düşünün. Ürünü alırken acele etmeyin emin olun yarında aynı reklamı görecek ve bize hak vereceksiniz.
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Markalı ürünlerin en ucuzu dahi piyasada 100 TL’ye satılıyor ve o sitelerde 49 TL hatta daha altında bir rakama satılıyorsa dikkat sahte ürün olabilir. Piyasa değerinin altında satılan ürünlerin maliyeti ortalama olarak 7-8TL seviyesindedir.
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Satılan ürün mucizevi bir fiyatta ise ve inanılmaz şeyler vaad ediyorsa dikkatli olun. Ucuz etin yahnisi yavan olur.
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Sitelerinde sabit bir telefon numarası göremezsiniz. Ürün siparişi ve iletişim için sadece GSM numarası varsa o sayfadan uzak durun.
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Sayfalarında şirket bilgilerine rastlayamazsınız. Şirketin vergi dairesi, vergi numarası ve ticaret sicil kaydı açıkça belirtilmez. Firmanın bu bilgileri özellikle saklanıyordur. Çünkü bir daha sizinle irtibata geçmek istemezler.Dürüst firmalar böyle bir şeye ihtiyaç duymazlar
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Dürüst iş yapmayan ve yasaklı ürün satanlar genelde firmalarının açık adreslerini vermekten kaçınırlar. Sitelerinde firmaya ait açık adrese asla rastlayamazsınız.
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İnternet alışverişlerinde en önemli konu hiç kuşkusuz güven. Peki alışveriş yaptığınız siteler ne kadar güvenli? İnternetteki sahte firmaları ve sahte ürün satanları nasıl ayırt edebilirsiniz? İşte size birkaç öneri...
İnternetten güvenli alışverişin sırları
İnternetten güvenli alışverişin sırları

Dolandırıldığını anlayanlar ne yapmalı?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, online alışverişte kredi kartı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçen vatandaşların nasıl bir yol izlemesini gerektiğini anlattı.

  • Demircan bu konuda şunları söyledi: "Kredi kartı bilgilerini verip de kötü niyetli kişilere bunu kaptırdığını fark ettiği anda, ki bu alışveriş yapılmasıyla başlayacaktır. Kartınız hızlı bir şekilde kopyalanacak ve sizin adınıza alışverişler yapılmaya başlanacak. Bununla alakalı da uyarı mailler ve SMS'ler size gelmeye başlayacak. Burada ilk yapılması gereken hemen bankanızla iletişime geçip kartın kullanıma kapatılması. Bu alışverişleri ben yapmadım bilgisinin bankayla mutlaka paylaşılıyor olması. Bu çok önemli."

"Bedava peynir sadece fare kapanında olur"

"Sınırlı sayıda bir stoğu, bir firma bu özel günde insanların kullanımına, satın almasına sunuyor olabilir. Bunu fırsata kötü niyetli kişiler dönüştürüyor" diyen Osman Demircan, "Bunlar çok az sayıda satılan ürünler. Kötü niyetli kişiler sanki o ürünü kendileri satıyormuş gibi göstererek 3 bin dolarlık, 4 bin dolarlık belki de 5 bin dolarlık beyaz eşyaları, televizyonları, teknolojik telefonları bunların tamamını 500 dolara, 300 dolara sattıklarını söylüyorlar. Yüzde 50'lerde indirim bir noktaya kadar kabul edilebilecek bir şey. 10'da 1 gibi, 20'de 1 gibi indirimler hiçbir şekilde kabul edilebilecek indirimler değil maalesef. Konu böyle olduğunda da direkt şu söz geliyor akla; bedava peynir, sadece fare kapanında olur. Bu tuzağa kesinlikle ama kesinlikle düşmemek gerekiyor" dedi.

Alışverişte eşini beklerken söylediği türkülerle fenomen oldu
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Alışverişte eşini beklerken söylediği türkülerle fenomen oldu
Trabzon'da eşi ile birlikte gittiği alışveriş merkezinde sıkılan ve çeşitli mağazaların isimlerine uyarladığı türküyü seslendiren Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Gökhan Altınbaş'ın görüntüleri sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Uzmanlarda firmalara da uyarı var

Siber güvenlik uzmanları dolandırıcılara karşı yalnızca tüketicileri değil, firmaları da uyarıyor.

'Dolandırıcılara karşı firmalar nasıl bir yol izlemeli' sorusunu Demircan şöyle yanıtladı: "Mutlaka arama motorlarında sosyal medyada kendi kurum isimlerini ciddi şekilde aratmaları gerekiyor. Çünkü sahte isimlerle taklitleri çıkacak, bu taklitler üzerinden onların isimleri kullanılarak satış yapılacak. Kullanıcılar ve müşteriler firma adına ciddi anlamda güvendikleri için kötü niyetli kişilere kanmış olacaklar. Burada kurumlara düşen en önemli görev bu. Mutlaka internet üzerinde ve sosyal medyada araştırma yapmaları hatta kendi kurum isimlerini aratarak ilk başlarda çıkan, ilk sayfaların tamamını inceleme altına almaları. Tehlikeli bir durum gördüklerinde, bu sponsorlu reklamlar da olabilir her ne kadar kurum taklit ediliyor olsa da maalesef arama motorları ve sosyal medyadan verilebiliyor. Hemen kolluk kuvvetleriyle iletişime geçip, bunun bir dolandırıcılık olduğu ve hem müşterilere hem de kendilerini risk altığının beyan edilmesi gerekiyor."

Tüketiciler güvenli buldukları siteleri tercih ediyor

İnternet üzerinden alışveriş yapan Berna Karataş genel olarak çocuğu ve kendi için ürün aldığını belirterek, "Bebeğim olduğu için çocuk bezi ya da çocuk bakımıyla ilgili ürünler alıyorum. Kendi özel kozmetik ihtiyaçlarım için de alışveriş yapıyorum. Kredi kartı kullanıyorum. Güvenli bulduğum birkaç site var. Onlardan alışveriş yapıyorum" diye konuştu.

İnternetten kozmetik ürünler aldığını ifade eden Ömer Faruk Arslan ise "İnternetten ayda birkaç defa alışveriş yapıyorum. Giyim çok tercih etmiyorum. Daha çok kozmetik yani günlük kullandığımız şampuan, deodorant vs. alıyorum. Alışveriş yaparken kredi kartı kullanıyorum. Güvenilirlik sitelerin tanınırlığıyla orantılı benim gözümde. Tanınır siteler benim için güvenli. İnternet kullanımını çok iyi yapamayan insanlar bu hataya düşebilirler ama uzantıları resmi olarak belli olan sitelerin sahtesi açıldığı zaman uzantıları reklamlarda görünür zaten. Büyük firmaların uzantıları belli sonuçta. Gerçek internet sitesi olduğu belli sonuçta" ifadelerini kullandı.

İnternetten yaptığı alışverişe pişman olan 17 kişi
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Fırın sipariş verdiğinde kargodan çıkan.
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Halı sipariş etmiş, ancak gelen ürün köpeğine nasip olmuş
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Yine koridoru için halı sipariş veren biri, gelen ürünü kitap ayrıcı olarak kullanmaya karar vermiş.
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Çadır siparişi veren kişinin kamp hayalleri suya düşmüş anlaşılan.
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Ekmek kesme tahtası istemişti oysa.
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Sipariş ettiği koltuğun ebatları hal kırıklığı.
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Bu kağıt parçası için 750 Dolar vermiş
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‘Online alışveriş yaparken ürününüzün boyutlarına dikkat edin’ sipariş veren kişi bu şekilde uyarıyor.
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Bahçesi için sandalye siparişi vermiş ancak gelen ürünler biblo boyutlarında.
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Paçası biraz uzun..
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Tv ünitesi sipariş etmek istemişler ama gelen ürün bu
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Bot siparişi verdikten sonra gelen ürün
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Odası için halı sipariş vermek istemiş ama yine boyut sorunu ile karşı karşıyayız
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Annesi için sürpriz yapmak istemiş ve bunu müşteri notunda belirtmiş… Fakat firma bu notu siparişin üstüne yazmayı ihmal etmemiş…
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Renk değiştiren bir kupa sipariş edilmiş ama gelen ürün
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Son olarak ülkemizde yaşanan bir mağduriyet.
İnternetten yaptığı alışverişe pişman olan 17 kişi
İnternet üzerinden alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler ilk olarak ürünün ebatları, renkleri ve size gelecek ürün hakkında satıcıdan detaylı bir bilgi alınmasıdır. Özellikle Çin menşeili internet siteleri bu tür bilgileri açık olarak belirtmediği için satıcılar kaba tabirle üç kağıtçılıkta çığır açıyor. İşte yaptığı alışverişlerden pişman olan insanlar..


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