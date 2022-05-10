Ekonomi Konutta destek paketlerinin sektörü canlandırması ve arzı artırması bekleniyor
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Konutta destek paketlerinin sektörü canlandırması ve arzı artırması bekleniyor

Konutta destek paketlerinin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunduğunu belirten sektör temsilcileri, kampanyalar sayesinde sektörün canlanacağını ve konut arzının artacağını kaydetti.

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Haber Merkezi AA
Konutta destek paketlerinin sektörü canlandırması ve arzı artırması bekleniyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin 3 destek paketiyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi'nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor.

Bu çerçevede ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar, fiyatı 2 milyon liraya kadar olan birinci el konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi kullanabilecek.

İkinci paket kapsamında konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) satımıyla karşılanması şartıyla aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak. Uygulama sıfır ve ikinci el konutlarda geçerli olacak.

İnşaat sektörüne yönelik destek çerçevesinde ise asgari yüzde 40'ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış projelerin tamamlanması için 20 milyar lira kaynak aktarılacak. 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt eden şirketler bu destekten yararlanabilecek.

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"Konutta arz sorununun çözümü için ilk kıvılcım"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine destek paketlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Sektörümüzün sorunlarının çözümü için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paketin kapsamı, konut almak isteyenlere fırsat sunarken, konut arzının artmasında da ilk kıvılcım olacak." dedi.

Açıklanan alternatifli destek paketleri sayesinde konut ihtiyacı olanların faiz yükünün azaltılacağını, maliyetlerden dolayı değer artışı yaşayan konut fiyatlarına erişiminin kolaylaşacağını dile getiren Durbakayım, aynı zamanda döviz ve altın gibi stabil yatırımların reel ekonomiye kazandırılması noktasında önemli bir hamle olacağını vurguladı.

Durbakayım, birçok oyuncunun şartlardan dolayı çekildiği bu dönemde alınan radikal kararlarla sektörün tekrar canlanacağını kaydederek, "Küçük ve orta ölçekli konut üreticilerinin, ham madde fiyatları sabit olduğu sürece, ihtiyaç duyulan konut arzına katkı sağlayabilmek için metrekare birim fiyatlarını sabitlemeye her zaman hazır olduğunun altını çizmek isteriz." diye konuştu.

Bürokratik kanalların devreye girmesi ve finansman desteğiyle ateşlenen kıvılcımın meşaleye dönüşeceğini aktaran Durbakayım, desteklerden sektöre uzun yıllarını vermiş ancak son dönemdeki gelişmeler nedeniyle mali yapısı bozulmuş firmaların da faydalanabilmesi adına gereken düzenlemelerin yapılması talebinde bulundu.

"Piyasa hareketlenecek, bunun örneğini daha önce gördük"

Boss4 Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş da maliyet artışlarından ve fiyatlardaki yükselişlerden bahsederek, bu nedenlerle birçok projede satışların istenilen seviyeye gelemediğini söyledi.

Akkuş, "Açıklanan bu paketi, iç piyasayı hareketlendirmek için alınan yerinde bir önlem olarak değerlendiriyoruz. Konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altına düşürülmesi piyasaya hareket getirecektir. İpotekli satışlarda yukarı yönlü hareket başlayacaktır. Konut kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına indiği dönemlerde bunun faydasını gördük." diye konuştu.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır ise ilk defa konut alacak vatandaşlar için çok önemli ve avantajlı bir kampanya açıklandığını kaydederek, bu desteğin birinci el konut satışlarına etkisinin olumlu olacağını, uzun zamandır böyle bir kampanyanın çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Özellikle altın ve dövizini bozduranların yüzde 0,89 gibi düşük maliyetle kredi kullanabileceğini dile getiren Bahadır, kentsel dönüşüme yönelik desteklerin depremin beklendiği İstanbul için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Piyasayı hareketlendirecektir"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise konutun enflasyona karşı en güvenli liman olduğunu belirterek, faiz oranları yüzde 1,5 seviyelerinde seyrederken dahi satış rakamlarında düşüş görülmediğini anımsattı.

Son 10 yılda ev sahipliği oranındaki düşüşlerden bahseden Taş, "Dolayısıyla daha önce de vurguladığımız üzere ilk evini alana teşvik verilmeliydi. Bu alanda atılan adım ve sosyal konut projeleri için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlanması piyasayı hareketlendirecek." ifadelerini kullandı.

"Konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacak"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da açıklanan yeni paketlerin şartları uygun olan ve konut almak isteyen kesimi harekete geçireceğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Konut kredi faizlerinin yüzde 1'in altına düşmesi gerektiğini zaman zaman vurguladık, şimdi bu talebimiz hayata geçmiş oldu. Ayrıca en az yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı. Bu da satışı yetersiz projelere büyük destek sağlayacak. Kentsel dönüşüm için sağlanacak uygun kredi ve destekler de konut arzını artıracaktır. Bu da konut fiyatlarının kontrolsüz artışına fren etkisi yapacaktır."

"Yarım kalmış projelerin tamamlanması adına çok önemli"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de desteklerin sektör için olumlu olduğunu belirterek, özellikle nakit yetersizliği nedeniyle yarıda kalmış projelerin tamamlanması noktasında önemli katkı sunacağını söyledi.

Özgün, "Konut sahibi olabilmek için düşük oranlı kredilerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Verilecek destekle arz artacak ve düşük oranlı kredilerle ilk kez konut almak isteyenlere destek sunulacak. Böylece 250 civarındaki alt sektör de canlanacak." diye konuştu.

"Fırsatçılık yapılmamalı"

Gamador İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaarslan ise ilk konut alanlara özel faiz indirimi kampanyasına tüm projeleriyle katılacaklarını belirterek, "Satışları canlandırmak ve vatandaşın konuta erişimini sağlamak adına 2 milyon cüzi rakamlarla aşan fiyatlarda indirim yapılmalı." ifadesini kullandı.

Benzer kampanyaların devam etmesi, sektöre olan inancın pekiştirilmesi ve gayrimenkul piyasasının tüm paydaşlarında güven ortamı oluşturulması için el birliğiyle çalışılması gerektiğini anlatan Karaarslan, "Öte yandan bu paketler suistimal edilmemeli. Bu tür kampanyaların ardından firmalarımız fiyat artışı yapmamalı." çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket
FOTOĞRAF 13
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Bu akşam saatlerinde Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısının gündemlerinden biri de ekonomideki son gelişmelerdi. Toplantıda, hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadelede atılacak adımlar görüşüldü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamalarda vatandaşa yeni müjdeler verdi.
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\"​Siyaset ve toplum mühendislikleriyle Türkiye'yi yönlendirme devri artık bitmiştir. Bu vesile ile ülkemiz gündemindeki kimi hususlarla ilgili yürüttüğümüz hazırlıklar sonunda ortaya çıkan müjdeleri paylaşmak istiyorum\" diyen Erdoğan, ilk müjdenin konut almak isteyen vatandaşlar ve konut yapan firmalarla ilgili olduğunu belirtti.
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\"KONUT FİYATLARINDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞLAR YAŞANDI\"<br><br>Daha önce 1 milyon 100 binin üzerindeki konutla vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi yapıldığını hatırlatan Erdoğan, \"Bankacılık sektörünün verdiği uygun kredilerle milyonlarca vatandaşımız ev sahibi olmuştu. Son olarak küresel ekonomide fahiş yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama, konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı\" dedi.
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0,99 FAİZLİ KONUT KREDİSİ<br><br>\"Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık\" ifadelerini kullanan Erdoğan, birinci pakette, ilk defa tek konut sahibi olacak vatandaşlara 2 milyon değere sahip birinci el satın almamalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlanacağını duyurdu.
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\"Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir\" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
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\"Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.
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Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.
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TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.
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Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.
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Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.
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Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.
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Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.\"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren ev müjdesi: Konut finansmanında üç farklı paket
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de yaklaşık üç saat süren kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konut almak isteyen vatandaşlara ve konut yapan firmalara müjde verdi. Konut finansmanında üç farklı paket olacağını aktaran Erdoğan, "Vatandaşlarımızı konut sektöründeki bu dalgalanmaktan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirme kararı aldık" dedi. Peki yeni konut kredisi paketi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinin detayları neleri içermektedir? İşte ayrıntılar...

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