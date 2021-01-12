Konutta koronavirüs etkisi: Bu ilçelerde evi olanlar fiyatını ikiye katladı

2020 yılının başlarında ortaya çıkan koronavirüs salgını konut piyasasındaki dengeleri de değiştirdi. Salgın sonrası getirilen kısıtlamalar ile vatandaş evlere kapanınca şehirden uzak bahçeli ve müstakil evlere olan ilgi de arttı.

Uzaktan eğitimin de uygulamaya alınması ile imkanı olanlar büyükşehirlerden özellikle Ege ve Akdeniz'e göç ederken, kalanlar ise şehirlerin yerleşim anlamında daha izole olduğu bölgelerine akın etti.

FİYATLARINI İKİYE KATLAYAN İKİ İLÇE

İşte salgınla birlikte konut tarafında yaşanan bu hareketlilik 2020 yılı verilerine de yansıdı. Türkiye'nin öncü emlak sitelerinden birinin yaptığı araştırmaya göre konut satış rakamı bir önceki yıla göre 2020 yılında en çok artan ilçelerde ilk iki sırada İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçesi yer aldı.

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YÜZDE 116 ARTIŞ VAR

Pandemi sonrası ortaya çıkan talep artışıyla birlikte 2020 yılında konut satış fiyatının en fazla arttığı ilçe olan İstanbul'un Anadolu yakasındaki Beykoz'da fiyatların 2019'a göre yüzde 116 arttığı ortaya çıktı. 2019 Aralık ayında ilçede ortalama 5 bin 661 TL olan satılık konut m2 fiyatlarının bir yıl içinde 12 bin 222 TL'ye çıktığı görüldü.

Beykoz.

EKONOMİ İstanbul'da 117 bin konut dönüşüyor

Bir diğer büyükşehir Ankara'da ise fiyat değişiminin dikkat çektiği ilçe Gölbaşı oldu. İlçede fiyatlar son bir yılda yüzde 89 artış gösterdi.

100 M2'DE FİYATLAR İKİ MİLYON TL'Yİ AŞIYOR

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan ve salgın döneminde büyük rağbet gören ilçelerin başında gelen Sarıyer'de ise 2019 fiyatlarına göre konut satış rakamlarında 2020 yılında yüzde 107 artış görüldü. İlçede ortalama m2 fiyatları 9 bin 984 TL'den 20 bin 678 TL'ye çıktı.

Bu da 100 m2 dairede fiyatların iki milyon TL bandını aştığı anlamına geliyor.

Konut satış fiyatında son bir yıllık periyot içerisinde meydana gelen değişimlere bakıldığında İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer'den sonra üç ilçesi daha öne çıkıyor. Avcılar'da yaşanan fiyat değişimi yüzde 99, Başakşehir'de yüzde 82, Üsküdar'da ise yüzde 74 olarak kayıtlara geçti.

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Sarıyer

EKONOMİ Konut satışlarında yüzde 19'a yakın düşüş

EGE VE AKDENİZ'DE DE FİYATLAR ARTTI

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla beraber büyük göç alan Muğla ve Antalya'nın bazı ilçelerindeki fiyat değişimleri de dikkat çekti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2019 yılına göre 2020'de yaşanan fiyat artışı yüzde 80 olurken m2 fiyat değişimi ise 3 bin 692 TL'den 6 bin 644 TL'ye çıktı. Yaşanan artışlar sonrası m2 fiyatları yüzde 79 ile Alanya'da 5 bin 356 TL'ye, yüzde 73 ile Dalaman'da 3 bin 769 TL'ye, yüzde 72 ile Konyaaltı'nda 6 bin 261 TL'ye çıktı.