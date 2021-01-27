Konutta yatırımcısını sevindiren üç ilçe: 13 yılda parasını kazandırıyor

Konut tarafından yapılan yatırımlarda kira getirisi üzerinden hesaplanan amortisman sürelerinde İstanbul'da özellikle makas giderek açılıyor. Alıcıların yatırımdan çok oturma amaçlı alım yapmasından kaynaklı il genelinde satılık konutlara olan talep diğer illere göre oldukça yüksek seviyelerde.

Bu eğilim koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılında da kendisini yukarı yönlü gösterdi. Konut satışlarında 2020'de İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da 1.5 milyon konutun dönüşümü 5 yılda tamamlanacak

MAKAS AÇILIYOR

Ancak konut satışlarında ortaya çıkan bu tablonun aksine fiyatlarda yaşanan artış konut değerlerinin kira gelirine bölünerek ortaya çıkarılan amortisman sürelerindeki makasın da giderek açılmasına neden oluyor. Hal böyle olunca yapılacak konut yatırımın kiraya verilmesi halinde elde edilecek gelirde geri dönüşüm süresi de artıyor.

REKLAM

Mega kent İstanbul'da amortisman süreleri 30 yıla kadar çıkıyor.

30 YILA KADAR ÇIKIYOR

Geçtiğimiz yıl verileri göz önünde bulundurulup konut yatırımında kazandıran şehirlere bakıldığında ilk 10 il arasında İstanbul yer almıyor. İstanbul'da alınacak bir konuta ödenecek rakam üzerinden elde edilecek kirada ortalama geri dönüş süresi 20 yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu süre mega kentin ortalama amortisman süresi olarak ifade ediliyor.

EKONOMİ 10 milyonu aşkın konuta zorunlu deprem sigortası yapıldı

İstanbul'un ilçeleri bazında bakıldığında ise kimi ilçelerde bu oranın ortalamanın çok üzerine çıktığı görülüyor.

İSTANBUL'UN KAZANDIRAN ÜÇ İLÇESİ

Beykoz'da konutta geri dönüşüm süresi 30 yıla kadar çıkarken, bu oran Kadıköy'de 29 yıl, Bakırköy ve Adalarda 27 yıl, Beşiktaş'ta 25 yıl olarak saptanırken, 20 yılında altında yer alan ilçelerde ise 13-14 yıl ile yatırımcısına en fazla kazandıran üç ilçe Beyoğlu, Küçükçekmece ve Esenyurt olurken. Beyoğlu'nu ise sırasıyla 16 yıl ile Avcılar, 17 yıl ile Gaziosmanpaşa, Fatih, Güngören ve Eyüpsultan, 18 yıl ile Şişli, Zeytinburnu ve Bahçelievler izledi.

REKLAM

Ankara'da amortisman süreleri 25 yıla kadar çıkmış durumda.

BAŞKENTTE DE FİYATLAR ARTIYOR

Mega kent İstanbul'un yanı sıra Ankara'da konut tarafında amortisman süreleri 25 yıla kadar çıkıyor. 100 m2 daire için ortalamada 185 bin TL ile 310 bin TL arasında rakamların telaffuz edildiği şehirde kira gelirlerine bakıldığında ise ortalamada 765 TL ile bin 275 TL arasında bir fiyat çıkıyor.

YATIRIMCISINA KAZANDIRAN İL

Konut yatırımcısına kazandıran şehirler listesinin ilk sırasında ise Edirne yer alıyor. Ortalama m2 fiyatlarının 2 bin 625 TL olduğu ilde daire fiyatları 237 bin TL ile 395 bin TL aralığında iken kira getirileri ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında ifade ediliyor.

Yatırımcısına kazandıran şehirlerin başında Edirne geliyor.

Edirne'nin yanı sıra listenin devamında amortisman sürelerine bakıldığında sırasıyla 18 yıl ile Muğla, 19 yıl ile Mersin, Hatay, Aydın, 20 yıl ile Tekirdağ, İzmir, Bursa, 21 yıl ile Yalova, 22 yıl ile Gaziantep yer alıyor.

REKLAM



