Konuttaki fiyat artışları spekülatif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konut paketi müjdesini açıklamasının ardından, konut fiyatlarındaki spekülatif artışları Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren’e sorduk. Konut sektörü ile ilgili açıklanan bu paketi çok olumlu karşıladıklarını belirten Eren, “Konut şatışlarına ivme kazandıracak bir karar. Paket açıklandıktan sonraki fiyat artışları tamamen spekülasyon amaçlı. Ben bu paketten dolayı müteahhitlerin fiyat artıracağını düşünmüyorum. İlla ki fırsatçılık yapmak isteyenler olacaktır ama bunlar genele yayılmaz ve sektörde karşılık bulmaz” dedi.

200’DEN FAZLA ALT SEKTÖR İNŞAATA BAĞLI

İnşaat sektörü olarak Türkiye ekonomisinin direkt olarak yüzde 30’unu, 200’ün üzerinde de alt sektörü etkilediklerini ifade eden Eren; inşaat maliyetlerinin son 1 yılda yüzde 102 arttığına dikkat çekti. Bu yükselişin sebebinin ham madde fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirten Eren, “İhracatı azaltarak iç pazarda fiyat artışı sorununu çözemeyiz. Tam tersine frene basmadan dış ticaretimizi artırarak döviz kazanmalıyız” şeklinde konuştu.

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Erdal Eren

HEDEF PAZAR IRAK VE CEZAYİR

Türk müteahhitlerinin dünya üzerinde 131 ülkede faaliyet gösterdiğini vurgulayan Eren, savaşın tüm sektörlere olduğu kadar inşaat sektörüne de olumsuz etkileri olduğunu ifade etti. Eren; Rusya’nın, en büyük pazarlarından biri olduğunu ve Rusya’yla son 3 yılda toplam 26 milyar dolarlık iş anlaşması imzalandığını belirtti. Savaşın bitmemesi halinde buna hazırlıklı olduklarını ve alternatif pazarlara yöneleceklerini kaydeden Eren, şunları kaydetti: “Sahra Altı ülkeleriyle son yıllarda iyi bir ticaretlerimiz var. Cezayir ve Irak gibi ülkeler de bizim için son derece cazip pazarlar, bu ülkelerde müthiş bir potansiyel görüyoruz.”