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Ekonomi

Köprü ve tüneller depreme dayandı: ODTÜ Deprem Araştırmaları Merkezi afetin ön değerlendirme raporunu tamamladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapı stoku ciddi bir hasar görse de 11 ildeki köprü ve tünellerde ciddi bir hasar oluşturmadığı rapor edildi. Bölgedeki binden fazla köprünün sadece 15’i az hasar görürken, bunların yarısı depremden sonraki gün hizmete açıldı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde ‘itme sürme yöntemi’ ile inşa edilen Tohma Köprüsü, 6 Şubat 2021 tarihinde açıldı. 517,5 metre uzunluğundaki köprü, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.

Malatya ile Sivas arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde ‘itme sürme yöntemi’ ile inşa edilen Tohma Köprüsü, 6 Şubat 2021 tarihinde açıldı. 517,5 metre uzunluğundaki köprü, 21 metre yükseklikte ve 16 metre genişliğinde.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi /(ODTÜ) Deprem Araştırmaları Merkezi, 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık ve 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremlerine ilişkin ön değerlendirme raporunu tamamladı. Türkiye’yi yasa boğan afetle ilgili rapor, depremlerde kamu yatırımı olan tünel ve köprülerin başarılı bir performans gösterdiğini ortaya koydu.

TÜNELLERDE KABUK DÖKÜLMESİ OLDU

Raporda, “Depremler sırasında demir yolu ve kara yolu köprüler üzerinde enkaz durumu veya ölümcül bir sonuç raporlanmamıştır. Bu bölge içerisinde binin üzerinde köprü bulunmaktadır. Sadece 15 köprü etkilenmiş olup bunların yarısından fazlası ertesi gün kullanıma açılmıştır. Tünel yapılarında kabuk dökülmesi veya portal yapılarında hareketlilik gözlemlenmiştir” tespiti yapıldı.

BİNALAR YER DEĞİŞTİRDİ

ODTÜ Deprem Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı kritik raporda, Hatay-İskenderun ve Adıyaman-Gölbaşı bölgelerindeki birçok binanın temellerinin, zemin sıvılaşması nedeniyle aşırı oturmalara ve taşıma gücü yenilmelerine maruz kaldığı vurgulandı. Bu durumun binalarının birkaç santimden, 80 santime kadar yer değiştirmesine neden olduğu belirtildi. Taşıma gücünün, bina temellerinde 5 ila 10 derece dönmelere neden olduğuna işaret edilen raporda öne çıkan diğer bazı tespitler şöyle:

* İnceleme yapılan bölgelerde, fışkırma/kaynama, yanal yayılma ve çökme şeklindeki zemin sıvılaşması kaynaklı

yüzey belirtileri gözlendi.

* Sıvılaşma Hatay-İskenderun, Adıyaman-Gölbaşı, Kahramanmaraş-Türkoğlu yörelerinde yoğun olarak görüldü.

* Sıvılaşmanın, konutlar, barajlar, limanlar, dayanma yapıları, şevler gibi birçok yapının deprem davranışı üzerinde belirleyici

olduğu görüldü.

* Saha çalışmaları sırasında sınırlı sayıda deforme olmuş, kısmen çökmüş ve yıkılmış betonarme ve taş duvarlar da gözlendi.

* Tünel yapıları genel olarak depremler sırasında ve sonrasında iyi performans gösterdi. Erkenek tünel kaplamasında görülen küçük hasarlar dışında önemli deformasyonlara rastlanmadı.

* Demir yolu ve kara yolu köprüler üzerinde enkaz durumu veya ölümcül bir sonuç raporlanmadı.


#Deprem
#ODTÜ
#Köprü
#Tünel
2 saat önce
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Köprü ve tüneller depreme dayandı: ODTÜ Deprem Araştırmaları Merkezi afetin ön değerlendirme raporunu tamamladı
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