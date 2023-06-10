Kordsa Asya Pasifik'te ilk teknik merkezini açtı

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri alanlarında faaliyet gösterecek Endonezya’daki teknik merkezini hizmete açtı.





Ülkede bulunan iki üretim tesisiyle Asya Pasifik bölgesindeki müşterilerine katma değerli lastik güçlendirme çözümleri sunan Kordsa, "Asya Pasifik Teknik Merkezi" ile endüstriyel iplik ve kord bezi alanlarında yeni teknolojilerle faaliyet göstermeyi hedefliyor. Şirket Asya Pasifik Teknik Merkezi’nde elde edilecek teknolojik yetkinliklerin kompozit ve inşaat güçlendirme alanlarına da taşınarak, Kordsa’ya yeni iş ve büyüme platformları kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.





"Kordsa'ya yeni iş ve büyüme platformları kazandıracağız"





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Bugün dünyada lastik güçlendirme teknolojilerimizle her 3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden ise 2’sini güçlendiriyoruz. Burada lastik alanında geliştireceğimiz yeni teknolojilerle, sadece sektöre öncülük etmekle kalmayacak; buradaki kazanımlarımızı, kompozit ve inşaat güçlendirme alanlarına da taşıyarak, Kordsa’ya yeni iş ve büyüme platformları kazandıracağız” dedi.





Müşteriye yakın olmanın Kordsa’nın küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer aldığını sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bugün Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD, Almanya ve İtalya olmak üzere 7 ülkede bulunan 13 üretim tesisimiz, müşterinin olduğu yerde bulunma taahhüdümüzün en net göstergelerinden biri. Bugün, var olan inovasyon gücümüzü daha da yaygınlaştırıyoruz ve müşterilerimize daha yakın olma ve daha iyi hizmet verme konusunda yeni bir sayfa açıyoruz” şeklinde konuştu.





Türkiye’de bulunan Global Teknoloji Merkezi ve Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’nin Kordsa’nın inovasyon kültürünün önemli birer parçası olduğunu da sözlerine ekleyen Yıldırım, “Bu merkezlerimizde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarımız ve geliştirdiğimiz 500’ün üzerinde tescilli patentimiz, Kordsa’nın dünyadaki liderliğini pekiştiren ana unsurlar oldu. Şimdi de, bu inovasyon gücümüzü yaygınlaştırıyor; Endonezya merkezimizi hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.





"Asya Pasifik, Kordsa'nın büyüme stratejisinde önemli bir yere sahip"





Kordsa Asya Pasifik Bölgesi Genel Müdür Yardımcısı Ömür Menteş ise, Kordsa’nın küresel büyüme stratejisi içerisinde Asya Pasifik Bölgesi’nin çok önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizerken, “Önceleri daha çok insan gücünün ön plana çıktığı Asya Pasifik bölgesi, bugün artık teknoloji gücüyle dikkat çekerken, Kuzey Amerika ile dünyadaki Ar-Ge yatırımlarına da yön verir duruma geldi. Endonezya üretim tesisimizle, bölgedeki inovasyon ve teknoloji odaklı dönüşüme öncülük eden şirketler arasında yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Endonezya merkezli şirketimiz PT IndoKordsa Tbk bünyesinde hizmete giren Asya Pasifik Teknik Merkezi’mizin, iplik ve kord bezi alanında geliştireceği yeni teknolojilerle, Asya Pasifik bölgesinin inovasyon hub’ı olmasını hedefliyoruz” dedi.



















