Korkmaz 50’nci yılını kutluyor: 50 milyon dolar yatırımla yeni fabrika kuracak

Türk züccaciye sektörünün büyük bir heyecanla yatırım ve büyümeye yöneldiğini belirten Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, Sakarya’da kuracakları üçüncü fabrikayı iki yılda tamamlayacaklarını, ardından Tuzla’da mevcut fabrikalarına ek olarak bir fabrika daha kuracaklarını söyledi.

İstanbul’da ticaretin kalbi Tahtakale’de 50 metrekare bir dükkânda üretime başlayıp yarım asırda bir sanayi devine dönüşen Korkmaz, 50’nci yaşını kutluyor. Kandıra ve Tuzla’daki 75 bin metrekarelik iki fabrikasında paslanmaz çelik mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri ve sofra ürünleri üreten Korkmaz, son 10 yıldır sektörün en çok ihracat gerçekleştiren firmaları arasında yer alıyor. Tencere tavada birinci, sofra ürünlerinde üçüncü, küçük ev aletlerinde ise beşinci büyük üretici olan Korkmaz, üretiminin yüzde 35’ini ihraç ederek markasını dünya mutfaklarına taşıyor.

Kerim Korkmaz

ÇAY KAŞIĞI VE ÇAY TABAĞIYLA BAŞLADIK

Çay kaşığı ve çay tabağı ile üretim yolculuğuna başladıklarını belirten Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, “Her koşulda üretmek ve çalışmak bize aile büyüklerimizden miras kalan en önemli başarı sırrımız. Bunu yaparken de her zaman tüketici ihtiyaçlarını, son trendleri ve son teknolojiyi odağımıza almaya devam ediyoruz. Kandıra ve Tuzla’daki üretim üslerimizde son teknolojiyi kullanıyor, yüksek katma değerde üretim yapıyoruz. Kaliteli ve izlenebilir üretim ile müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla, üretim tesislerimize sürekli yatırım yapıyoruz” dedi.

2 YENİ FABRİKAYLA GÜÇLÜ BÜYÜME HEDEFİ

Kerim Korkmaz, Türk züccaciye sektörünün büyük bir heyecanla yatırım ve büyümeye yöneldiğine dikkat çekti. Küçük ev aletleri alanındaki konumlarını güçlendirmek için yeni bir fabrika yatırımı yapacaklarını ifade eden Kerim Korkmaz, “Tuzla ve Kandıra’da yer alan fabrikalarımız yılda 4 milyon 200 bin kalem ürün üretebilme kapasitesine sahip. 5 yıl içinde Sakarya OSB’de hizmete açacağımız yeni fabrikamızla ülkemizde ve dünyada pazar payımızı artırmak istiyoruz” diye konuştu. Sakarya’nın ardından Tuzlada ikinci bir fabrika kurma hedefleri olduğunu anlatan Korkmaz, yeni yatırımlarının toplam büyüklüğünün 50 milyon doları bulacağını ifade etti.

REKLAM

Bu yıl %40 büyürüz

Geçen yıl 100 milyon dolarlık ciro yaptıklarını ve bu yılı yüzde 40 büyümeyle tamamlamayı planladıklarını söyleyen Korkmaz, bin civarında olan çalışan sayılarının yeni yatırımlarla birlikte 2 bin 500 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Korkmaz, şunları kaydetti: “Üretimimizin yüzde 35’ini yurtdışına ihraç ediyoruz. Ciromuzun yaklaşık dörtte biri de ihracattan geliyor. İhracatımızın yüzde 95’ini kendi markamızla yapıyoruz. Mısır, Almanya, Kuveyt, Slovanya ihracatta en çok pay alan ülkeler. Dış ticaret ilişkilerimiz ve ihracat ağımızın gücü sayesinde, büyük pazarlarda da kendi adımızı taşıyan franchise mağazalarıyla hizmet veriyoruz. Pazar sayımızı artırmayı ve globalde de konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

EKONOMİ Züccaciye sektörü sipariş yetiştiremiyor: Çin'den hediyelik eşya alamayan AB Türkiye'ye yöneldi

EKONOMİ Züccaciye sektörü 2022 ihracatında 7 milyar dolara koşuyor: Dünyanın mutfağına talip