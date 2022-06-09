Ekonomi Korkmaz 50nci yılını kutluyor 50 milyon dolar yatırımla yeni fabrika kuracak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Korkmaz 50’nci yılını kutluyor: 50 milyon dolar yatırımla yeni fabrika kuracak

Türkiye’nin en büyük tencere tava üreticisi Korkmaz, 50’nci yılını yeni yatırımlarla kutluyor. İki fabrikasıyla üretim yapan firma, 50 milyon dolarlık yatırımla iki yeni fabrika kurarak bin 500 kişilik ek istihdam oluşturmayı hedefliyor.

Abone Ol Google News
Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Korkmaz 50’nci yılını kutluyor: 50 milyon dolar yatırımla yeni fabrika kuracak
Türk züccaciye sektörünün büyük bir heyecanla yatırım ve büyümeye yöneldiğini belirten Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, Sakarya’da kuracakları üçüncü fabrikayı iki yılda tamamlayacaklarını, ardından Tuzla’da mevcut fabrikalarına ek olarak bir fabrika daha kuracaklarını söyledi.

İstanbul’da ticaretin kalbi Tahtakale’de 50 metrekare bir dükkânda üretime başlayıp yarım asırda bir sanayi devine dönüşen Korkmaz, 50’nci yaşını kutluyor. Kandıra ve Tuzla’daki 75 bin metrekarelik iki fabrikasında paslanmaz çelik mutfak eşyaları, elektrikli ev aletleri ve sofra ürünleri üreten Korkmaz, son 10 yıldır sektörün en çok ihracat gerçekleştiren firmaları arasında yer alıyor. Tencere tavada birinci, sofra ürünlerinde üçüncü, küçük ev aletlerinde ise beşinci büyük üretici olan Korkmaz, üretiminin yüzde 35’ini ihraç ederek markasını dünya mutfaklarına taşıyor.

Kerim Korkmaz
Kerim Korkmaz

ÇAY KAŞIĞI VE ÇAY TABAĞIYLA BAŞLADIK

  • Çay kaşığı ve çay tabağı ile üretim yolculuğuna başladıklarını belirten Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Korkmaz, “Her koşulda üretmek ve çalışmak bize aile büyüklerimizden miras kalan en önemli başarı sırrımız. Bunu yaparken de her zaman tüketici ihtiyaçlarını, son trendleri ve son teknolojiyi odağımıza almaya devam ediyoruz. Kandıra ve Tuzla’daki üretim üslerimizde son teknolojiyi kullanıyor, yüksek katma değerde üretim yapıyoruz. Kaliteli ve izlenebilir üretim ile müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla, üretim tesislerimize sürekli yatırım yapıyoruz” dedi.

2 YENİ FABRİKAYLA GÜÇLÜ BÜYÜME HEDEFİ

Kerim Korkmaz, Türk züccaciye sektörünün büyük bir heyecanla yatırım ve büyümeye yöneldiğine dikkat çekti. Küçük ev aletleri alanındaki konumlarını güçlendirmek için yeni bir fabrika yatırımı yapacaklarını ifade eden Kerim Korkmaz, “Tuzla ve Kandıra’da yer alan fabrikalarımız yılda 4 milyon 200 bin kalem ürün üretebilme kapasitesine sahip. 5 yıl içinde Sakarya OSB’de hizmete açacağımız yeni fabrikamızla ülkemizde ve dünyada pazar payımızı artırmak istiyoruz” diye konuştu. Sakarya’nın ardından Tuzlada ikinci bir fabrika kurma hedefleri olduğunu anlatan Korkmaz, yeni yatırımlarının toplam büyüklüğünün 50 milyon doları bulacağını ifade etti.

Bu yıl %40 büyürüz

Geçen yıl 100 milyon dolarlık ciro yaptıklarını ve bu yılı yüzde 40 büyümeyle tamamlamayı planladıklarını söyleyen Korkmaz, bin civarında olan çalışan sayılarının yeni yatırımlarla birlikte 2 bin 500 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Korkmaz, şunları kaydetti: “Üretimimizin yüzde 35’ini yurtdışına ihraç ediyoruz. Ciromuzun yaklaşık dörtte biri de ihracattan geliyor. İhracatımızın yüzde 95’ini kendi markamızla yapıyoruz. Mısır, Almanya, Kuveyt, Slovanya ihracatta en çok pay alan ülkeler. Dış ticaret ilişkilerimiz ve ihracat ağımızın gücü sayesinde, büyük pazarlarda da kendi adımızı taşıyan franchise mağazalarıyla hizmet veriyoruz. Pazar sayımızı artırmayı ve globalde de konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Züccaciye sektörü sipariş yetiştiremiyor: Çin'den hediyelik eşya alamayan AB Türkiye'ye yöneldi
EKONOMİ
Züccaciye sektörü sipariş yetiştiremiyor: Çin'den hediyelik eşya alamayan AB Türkiye'ye yöneldi

Züccaciye sektörü 2022 ihracatında 7 milyar dolara koşuyor: Dünyanın mutfağına talip
EKONOMİ
Züccaciye sektörü 2022 ihracatında 7 milyar dolara koşuyor: Dünyanın mutfağına talip

Soruşturma sırasında yaralıyorlar

Soruşturma sırasında yaralıyorlar

​İşgalci İsrail sadece mayıs ayında 690 Filistinliyi gözaltına aldı.
Mevlana İdris Zengine veda

Mevlana İdris Zengin'e veda

​Türk edebiyatının önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yerel seçimlerde kaybetmedik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro ortak açıklama yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.