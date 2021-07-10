Kredi maliyetine kamu omuz vermeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, salgın sonrası için planlama çağrısı yaparak “16 aylık Kovid-19 süreci, gelecek 10 yılımızı değiştiriyor. Keskin bir ekonomik toparlanmanın yaşanacağı pandemi sonrası döneme hazırlık için topyekun bir planlamaya ihtiyaç var” dedi. İTO Meclisi temmuz ayı toplantısında konuşan Avdagiç, yatırımlara yönelik kredi maliyetlerinin bir bölümünün şartlı olarak kamu tarafından üstlenilmesinin yararlı olacağını vurguladı.

EŞSİZ FIRSATLAR BİZİ BEKLİYOR

“Hangi ülke, pandemide yara alan sektörlerini desteklemeyi sürdürürse, o ülkenin firmaları salgın sonrasında en iyi çıkışı yapacaktır” diyen Avdagiç, küresel rekabette bir adım değil, onlarca adım öne geçilecek yeni pazarların da bu sayede elde edilebileceğini vurguladı. Yeni tip koronavirüs sonrası dönemin, Türkiye’nin ayağına eşsiz büyüklükte fırsatlar getirebileceğini belirten Şekib Avdagiç, stratejik sektörlere yönelik özel yatırım ve finansal teşvik programları ile politika setlerine daha da fazla önem verilmesi gereken bir dönem beklediklerini dile getirdi. Bakan Mehmet Muş’un iş dünyasının sesine kulak veren bir bakan olduğunu aktaran Avdagiç, şöyle konuştu: “Sayın bakanın göreve başlamasıyla geçiş belgesi sorunları çözüme kavuşturuldu. Gümrük kapılarındaki kuyruklar kısaldı, geçişler hızlandı. Yine ihracatın kılcal damarlarındaki tıkanıklıklar açılıyor. Dolayısıyla ülkemizin ihracatının bu yıl 200 milyar doların üzerine çıkması sürpriz olmayacaktır.”

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KÜRESEL EKONOMİDE 3 ÖNEMLİ RİSK KAPIDA

Küresel ekonomideki gelecek 12 aya ilişkin 3 önemli risk gördüklerine işaret eden Avdagiç, “Birincisi, azalarak da olsa pandemi koşulları sürüyor. Ama aşılama sayesinde burada risk eğrisi aşağı yönlü. İkincisi tedarik zincirinde bozulma devam ediyor. Risk eğrisi yukarı yönü gösteriyor. Üçüncüsü enflasyonda risk eğrisi yukarı yönlü. Bu riskler tüm ülkeler için büyüme rakamlarını etkileyecek gibi görünüyor” dedi.

İSTİHDAM DESTEĞİ GÜÇ KATACAK

Türkiye'nin karşı karşıya kalabileceği risklere de değinen Avdagiç, “Birincisi, maliyet artışlarının ve etkilerinin asgari seviyede tutulmasını sağlamalıyız. İkincisi, istihdamın korunmasına doğrudan katkı sağlayan tedbirler almaya devam etmeliyiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan istihdam desteğinin iş dünyasına güç katacağını vurgulayan Avdagiç, “Mevcut istihdamını sürdüren işletmelere yönelik de desteklerin devreye girmesini bekliyoruz” diye konuştu.

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524 milyar dolarlık kaynak sağladık

Mehmet Muş

İTO’nun temmuz ayı meclis toplantısına Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı. Hükümetin ekonominin normal işleyişine dönmesi için her alanda gerekli adımları hızla ve kararlılıkla attığını vurgulayan Muş, “Aşılamada yakaladığımız ivmenin de katkısıyla, başta turizm ve lojistik sektörlerinde olmak üzere, yakın vadede hizmet sektörümüzde de hızlı bir toparlanmaya şahit olacağız” dedi. Pandemi sürecinde ilk günden bu yana iş dünyasının yanında olduklarını aktaran Bakan Muş, “Kullandırılan ve ötelenen krediler ile vergi ve sosyal güvenlik primleri dahil edildiğinde, 524 milyar dolarlık bir kaynağın kullanıldığını görmekteyiz” dedi.

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