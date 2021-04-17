​Kripto paraya alışveriş yasağı

Tüm dünyada tartışılan ve “Daha çok para kazanç” vaadiyle özellikle dolandırıcıların küçük yatırımcıların ilgisini kötüye kullandığı kripto varlıkların kullanımına Merkez Bankası’ndan önlem geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmasına Dair Yönetmelik” ile kripto varlıkların alışverişlerde kullanılmasına izin verilmedi. Ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet de sunulamayacak. Böylelikle TCMB, ödeme hizmeti ve elektronik para kuruluşlarına işlem yapma alanını kapattı.

EKONOMİ Merkez Bankası'ndan kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmamasına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yaptığı duyuruda, kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapılarıyla yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZ

TCMB’den yapılan açıklamada, son dönemde söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığına işaret edilerek, “Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir” denildi. Bu kapsamda kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışmasının tamamlandığı belirtilen duyuruda, Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulduğu bildirildi.

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30 NİSAN’DA YÜRÜRLÜKTE

TCMB’nin yaptığı duyuruda, söz konusu yönetmeliğin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde düzenlendiği bilgisi verildi. Resmi Gazete’de yayımlanan TCMB’nin Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’i, 30 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Merkez Bankası’nın yayımladığı yönetmelik ile ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

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