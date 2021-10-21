Küçük esnafa dijital destek

Şu anda 14 ilde hizmet veren GetirÇarşı, yıl sonuna kadar 20 ile ulaşmayı hedefliyor. 5 aylık sürede GetirÇarşı’ya kayıtlı işletme sayısının, 10’a katlandığını belirten GetirÇarşı Üst Düzey Yöneticisi Kaan Emeç, sürdürdükleri faaliyetlerle hem mahalle esnafına hem de oradan alışveriş yapan tüketicilere fayda sağlamak istedikleri bilgisini paylaştı.

YENİ DÖNEME HAZIRLIK

GetirÇarşı uygulamasının ülkemizdeki küçük esnafın dijital dünya ile tanışması açısından da önemli bir rehber olduğunu belirten Emeç, birçok işletme sahibinin bu yeni sürece kolay uyum sağlayıp işlerini geliştirdiğini belirtti. Emeç, İstanbul’da düzenlenen basınla sohbet toplantısında, “Şu an GetirÇarşı sistemine kayıtlı olan işletmelerin yüzde 85 civarı daha önce hiç dijital platformlardan satış yapmamış işletmeler. GetirÇarşı dijitalleşme yolculuğunda yol arkadaşı oluyor ve işletmeleri dijitalleşmeye özenle hazırlıyor” dedi. Emeç, farklı eğitimlerle esnafın yanında olduklarını da aktardı.

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EKONOMİ Getir İtalya'da

BAKKALLAR İLK SIRADA

GetirÇarşı’nın kurulurken ana amacının işletmelere dijital fırsat eşitliği sağlamak olduğunu belirten Emeç alışveriş rutinlerimiz hakkında şu bilgileri verdi: “GetirÇarşı’ya en çok dahil olan esnaf tipi yüzde 28 ile bakkal ve yerel marketler oldu. İkinci sırada yüzde 16,7 ile şarküteri yer alırken, onu yüzde 13 ile pet shop ve kasaplar takip ediyor. İşletmeler bazında en çok sipariş %41 ile marketlerden veriliyor. Onu yüzde 15 ile şarküteri, yüzde 14 ile kuruyemişçi, yüzde 8 ile manav ve %6 ile pet shop’lar takip ediyor.”