Ekonomi Kurbanlık ilgisi küçükbaşta yoğunlaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kurbanlık ilgisi küçükbaşta yoğunlaştı

Besicilerin bu yıl elde kalacak endişesiyle daha az büyükbaşı piyasaya sürmesi, küçükbaş kurbanlıkların daha fazla satılmasını beraberinde getirdi. Bu yıl Türkiye’de 3 milyonu aşkın küçükbaş hayvan kurban edilirken, kesilen büyükbaş kurbanlık sayısı geçen yılki rakamların altında kaldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Kurbanlık ilgisi küçükbaşta yoğunlaştı
Et ve Süt Kurumu’nun elde kalan kurbanlıkları satın aldığına da dikkat çeken Nihat Çelik; “Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Et ve Süt Kurumu’muza yetiştiricilerimizi mağdur etmedikleri için sektörümüz adına teşekkür ediyoruz“ dedi.

Kurban Bayramı geride kaldı ancak ne kadar hayvanın kurban edildiği konusunda rakamlar merak ediliyordu. Konuyla ilgili kurumların tahmini bu yıl 3 milyonu aşkın küçükbaş ve 850 bin civarında büyükbaş hayvan kesildiği yönünde. Besicilerin bu yıl elde kalacak endişesiyle daha az büyükbaşı piyasaya sürmesi, küçükbaş kurbanlıkların daha fazla satılmasını beraberinde getirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB), Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden aldığımız bilgiler bu yılki büyükbaş kurbanlık kesiminin geçen yılki rakamın altında kaldığını gösteriyor.

SATIŞLARDAN MEMNUNUZ

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl Kurban Bayramı’nda 3 milyonun üzerinde küçükbaş hayvanın kurban edildiğini söyledi. Kurban Bayramı’nın hem yetiştiriciler hem de vatandaşlar açısından iyi geçtiğini belirten Nihat Çelik, “Geçen yıl pandemi şartlarında 2,8 milyon baş küçükbaş hayvan kurban edilirken birliklerimizden almış olduğumuz bilgilere göre bu yıl kesilen küçükbaş kurbanlık sayısının 3 milyonun üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bazı illerimizde küçükbaş kurbanlık satışlarının geçen yıla göre aynı seviyede kaldığını ancak birçok ilimizde artmış olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum” dedi.

KÜÇÜKBAŞ İLGİSİ TAVAN YAPTI

Kurbanlık satış noktalarına nazaran küçükbaş hayvancılık işletmelerinde kurbanlık satışlarının daha fazla yapıldığını vurgulayan Çelik, “Bayram boyunca kurbanlık satış noktalarında yetiştiricilerimiz kurbanlıklarının büyük bir bölümünü satmıştır. Ancak bayram öncesinde küçükbaş hayvan işletmelerindeki satışlar çok daha fazla olmak suretiyle adeta tavan yapmıştır. Kurban kesen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu bayramdan birkaç gün önce kendisine en yakın işletmelerden bütçelerinin imkân verdiği ölçüde kurbanlıklarını görerek, seçerek satın almış ve bayramda kurbanlıklarını keserek dini vazifelerini bayramın ruhuna uygun olarak gerçekleştirmişlerdir. Sektör olarak küçükbaşa yönelişten dolayı oldukça memnunuz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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