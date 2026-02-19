Küresel enerji ortaklıkları genişliyor

Uluslararası petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde ortaklık temelli genişleme politikasını hızlandıran Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yılın ilk aylarından itibaren küresel enerji şirketleriyle kurduğu iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Şirketin kısa süre içinde ExxonMobil, Chevron ve BP ile gerçekleştirdiği anlaşmaların ardından bu kez Shell ile imzalanan ortaklık, Türkiye’nin yurt dışı hidrokarbon arama portföyünü genişletmeye dönük çok taraflı iş birliği yaklaşımının sürdüğünü ortaya koydu.

İMZALAR İSTANBUL’DA ATILDI

Enerji yönetiminin son dönemde izlediği politika çerçevesinde, TPAO’nun farklı küresel aktörlerle eş zamanlı iş birlikleri kurarak hem teknik kapasiteyi hem de saha erişimini artırmayı hedeflediği görülüyor. Bu doğrultuda atılan son adımla birlikte şirket, Karadeniz havzası çevresindeki arama faaliyetlerine yeni bir blok ekledi. İstanbul’da düzenlenen imza töreninde TPAO ile Shell arasında ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmaya TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza koydu.

BULGARİSTAN’IN MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGESİNDE ORTAKLIK

Anlaşmaya göre TPAO, Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel sahasında yürütülecek petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ortak oldu. Shell’in operatörlüğünde yürütülecek faaliyetler kapsamında TPAO, arama ruhsatı çerçevesinde sismik ve sondaj süreçlerine katılım sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, imza töreninin ardından yaptığı değerlendirmede, yılbaşından bu yana ortaya konulan yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda anlaşmaların sürdüğünü belirterek Türkiye Petrolleri’nin uluslararası sahalardaki etkinliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Bayraktar, Shell ile 2024 yılında başlatılan iş birliğinin somut bir blokta ortaklığa dönüşmüş olmasının bu stratejinin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

SAKARYA GAZ SAHASI’NA YAKIN KONUMDA

Yaklaşık 3 bin 800 kilometrekare büyüklüğündeki arama sahasının, Türkiye’nin Karadeniz’deki önemli üretim alanlarından biri olan Sakarya Gaz Sahası’na yakın bir bölgede bulunduğu ifade edildi. Proje kapsamında ilk aşamada sismik faaliyetler gerçekleştirilecek. Bu çalışmaların ardından elde edilecek veriler doğrultusunda sondaj faaliyetlerinin başlatılması değerlendirilecek. Türkiye’nin söz konusu sahada yaklaşık beş yıllık lisans hakkına sahip olacağı belirtildi.

PEŞ PEŞE DÖRDÜNCÜ İŞ BİRLİĞİ ADIMI

TPAO’nun son dönemde attığı adımlar, uluslararası petrol ve gaz aramalarında ortaklık modelinin merkeze alındığını gösteriyor. Şirketin farklı küresel aktörlerle yaptığı anlaşmalarla birlikte jeolojik risklerin paylaşılması, operasyonel kapasitenin genişletilmesi ve yeni sahalara erişimin hızlandırılması amaçlanıyor. Bu yaklaşım çerçevesinde yıl içinde ExxonMobil, Chevron ve BP ile imzalanan anlaşmaların ardından Shell iş birliğiyle anlaşma sayısı dörde yükselmiş oldu.

TPAO somut adımlarla ilerliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin denizlerde yürüttüğü arama ve üretim faaliyetleri sonucunda kazandığı kabiliyetlerin uluslararası ortaklıklarda önemli rol oynadığını belirterek, teknik tecrübenin bu tür iş birliklerinin kurulmasına katkı sağladığını ifade etti. Yeni anlaşmayla birlikte TPAO’nun uluslararası enerji sahalarındaki görünürlüğünü artırırdığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin yurt dışı hidrokarbon arama stratejisinin de somut adımlarla ilerlediğini ifade etti.







