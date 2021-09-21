Küresel inovasyonda 10 basamak yükseldik

Dünyada ülkelerin inovasyon performansını ölçen ve 132 ülkenin yarıştığı Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye, 10 basamak birden yükselerek 41’inci sıraya çıktı ve tarihindeki en iyi sıralamaya ulaştı. Birleşmiş Milletler’in (BM) İsviçre merkezli uzman kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 2021 raporunda, Türkiye, bu yıl endekste ulaştığı 10 basamaklık sıçrayışla ilk 50 ligine tekrar girerek, bu ülkeler arasında en büyük artış kaydeden ülke oldu. Endekste yer alan 132 ülke içinde ise Türkiye, en büyük sıçrama kaydeden ülkeler arasında 2. Sırada yer aldı.

80 GÖSTERGE KIYASLANDI

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 14 yıldır yayınlanan Küresel İnovasyon Endeksi, ülkelerin inovasyon performansını “Kurumlar”, “İnsan Sermayesi ve Araştırma”, “Altyapı”, “Pazarın Çok Yönlülüğü”, “Firmaların Çok Yönlülüğü”, “Bilgi ve Teknoloji Çıktıları” ile “Yaratıcı Çıktılar” olmak üzere 7 ana bileşen altındaki 80 farklı göstergeyle kıyaslıyor. Orta-üst gelir grubu ülkeleri arasında Türkiye, 7 ana bileşen altısında, grup ortalamalarının üzerinde performans sergiledi.

EN İYİ PERFORMANS İNSAN SERMAYESİ VE ARAŞTIRMA’DA

Türkiye’nin en iyi performans gösterdiği bileşen ise “İnsan Sermayesi ve Araştırma” oldu. Bu bileşende Türkiye, 26’ncı sırada, “Yaratıcı Çıktılar” bileşeninde ise 35’inci sırada yer aldı. Türkiye bu yıl, inovasyon çıktılarında, inovasyon girdilerinden daha iyi performans sergiledi. Raporda, ayrıca İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iki bilim ve teknoloji kümelenmesine ev sahipliği yaptığı vurgulandı. İstanbul’un iki basamak yükselişle dünyadaki en iyi bilim ve teknoloji kümelenmeleri arasında 49. sırada yer aldığı belirtildi.

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EYLEM PLANI SONRASI ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) 2019-2020 Eylem Planı kapsamında “Küresel İnovasyon Endeksi Eylem Planı” çalışmaları geçtiğimiz yıl başlatılmıştı. 30 Haziran 2020 tarihinde yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında, Küresel İnovasyon Endeksi’nde Türkiye’nin yer aldığı sıranın yükseltilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılması ve bu doğrultuda sorumlu kuruluşların temsil edildiği bir “Türkiye Küresel Yenilik Endeksi Görev Gücü”nün oluşturulması kararı çıkmıştı. Türkiye’nin konumunun iyileştirilmesine yönelik orta ve uzun vadeli eylem maddelerini içeren Eylem Planı 2021 - 2023 dönemini kapsayacak. 2021 yılı sonunda, küresel iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı webinar serileri düzenlenerek, “Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Eylem Planı ve Stratejisi” WIPO’ya sunulacak.

Mustafa Varank

En iyi sıralamayı elde ettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, inovasyon ekosistemlerinin temel dinamiklerini dikkate alarak yeni stratejiler, reformlar ve programlarla Küresel Yenilik Endeksi'nde Türkiye’nin sıralamasını daha da iyileştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en iyi sıralamayı elde ettik” diyen Varank, daha yüksek sıralara çıkabilmeyi ve inovasyon ekosistemini sürdürülebilir şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İsmail Gülle

İhracatta inovasyon ile yükseleceğiz