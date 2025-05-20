Küresel piyasalarda Fed belirsizliği ve ticaret endişesi

ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik arabulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.





ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini belirterek, Rusya ve Ukrayna arasında müzakerelerin hemen başlayacağını duyurdu.





Konuşmanın tonu ve ruhunun mükemmel olduğunu ifade eden Trump, Rusya'nın, savaş sona erdiğinde ABD ile büyük ölçekli ticaret yapmak istediğini ve kendisinin de buna katıldığını belirtti.









Analistler, Trump-Putin görüşmesinin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, küresel çapta çatışmaların azalmasının risk iştahını artıracağını ve savaştan arındırılan bölgelerin yeniden inşasının önemli ticari ve ekonomik fırsatlar ortaya koyabileceğini ifade etti.





Rusya'nın tekrar finansal ve ticari olarak ABD ve Avrupa tarafıyla ilişkilerini geliştirmesinin enerji fiyatlarındaki düşüşü destekleyebileceğini ifade eden analistler, imalat maliyetleri ve enerji giderlerindeki düşüşün küresel dezenflasyonda etkili olabileceğini aktardı.





FED YETKİLİLERİ "BEKLE-GÖR" YAKLAŞIMINDA





Öte yandan, tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler temel risklerden olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin tarifelerin etkilerine yönelik açıklamaları takip ediliyor.

Dün açıklamalarda bulunan New York Fed Başkanı John Williams, tarifelerdeki dalgalanmaların belirsizliğin sürmesine neden olduğunu belirtti. Belirsizlik nedeniyle Fed'in bu zamana kadar faiz oranlarını sabit tuttuğunu aktaran Williams, gelecek döneme ilişkin seyrin aylarca netleşmeyebileceğini ifade etti.





Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de çok fazla belirsizlik olduğuna işaret ederek, bunun nereye varacağını görmek için 3 ila 6 ay beklenilmesinin gerektiğini kaydetti. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise fiyatlardaki olası artışın kalıcı enflasyona dönüşmemesini sağlamanın Fed için önemli olduğunu vurguladı.





Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği fiyatlanırken, yıl boyunca toplamda 2 faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.





ABD TAHVİL PİYASALARINDA ALIŞ AĞIRLIKLI BİR SEYİR İZLENİYOR





Jeopolitik taraftaki gelişmeler ve ticaret müzakerelerine yönelik iyimserliklerin etkisiyle ABD tahvil piyasalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Moody's'in ABD'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yüzde 4,57 seviyesine kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yaklaşık 11 baz puan gerilerek şu sıralarda yüzde 4,46 seviyesinde bulunuyor.





Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 230 dolardan kapanırken yeni işlem gününde düşüş eğiliminde hareket ediyor. Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 3 bin 213 dolardan alıcı buluyor.





Dolar endeksi ise yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 100,4 seviyesinde seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 64,9 dolardan işlem görüyor.





Bu gelişmelerle New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,32 yükselirken, Nasdaq endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise negatif başladı.





AVRUPA'DA BEKLENTİLERE PARALEL GELEN ENFLASYON VERİLERİ ECB'Yİ RAHATLATTI





Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlenirken, nisan ayı tüketici enflasyonun beklentilere paralel gerçekleşmesi Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimleri için yer açtı.





Bölgede imalat aktivitesindeki daralma ve resesyon endişeleri temel ekonomik problemlerden olmayı sürdürürken, ECB'nin sıkı para politikası şirketlerin finansman maliyetlerinin yüksek kalmasında etkili oluyor.





Mart ayında yıllık bazda yüzde 2,2 seviyesinde bulunan tüketici enflasyonunun nisan ayında da yıllık bazda yüzde 2,2 olarak gerçekleşmesi ECB'nin faiz indirim sürecine devam etmesi için politik genişlik sağlıyor.

Öte yandan, ABD tarifelerin küresel etkileri büyüme tarafında da etkisini gösterirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Avro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e indirdi.





Söz konusu gelişmeler ve enflasyon verisi sonrasında para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 5 Haziran'da alacağı para politikası kararında 3 temel politika faizini 25'er baz puan düşürmesi öngörülüyor.





Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,70 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 yükselirken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,2 düştü. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.









ÇİN, 7 AY SONRA GÖSTERGE FAİZLERİNİ İNDİRDİ





Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 7 ay sonra ilk kez 10 baz puan indirime gitti.





Ulusal Bankalararası Fon Merkezi açıklamasına göre, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,5 seviyesine düşürüldü.





Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükseldi.





YURT İÇİNDE YOĞUN VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLECEK





Borsa İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün işlemler gerçekleşmezken, pay piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası bugün, cuma günü yapılan işlemlerin takası ise yarın gerçekleşecek.





Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 11.067,00 puanda işlem gördü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 yükselişle 38,7770'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 artışla 38,8340 seviyesinden işlem görüyor.





Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, kısa vadeli dış borç istatistikleri, tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari denge ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.





Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:





10.00 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi





10.00 Türkiye, mart ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri





10.00 Türkiye, mayıs ayı tüketici güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)





11.00 Avro Bölgesi, mart ayı cari denge



