Kursiyerlerin ücreti de arttı

Asgari ücret oranında revize edilen tutarlarda iş arayan statüsündeki vatandaşların işbaşı eğitim programına katılmaları durumunda alacakları günlük ödeme miktarı 438,55 TL’den 653,92 TL’ye, lise ve altı örgün eğitime devam öğrencilerin 328,91 TL’den 490,44 TL’ye, işsizlik ödeneği alanların ise 219,28 TL’den 326,96 TL’ye yükseltildi. Geleceğin mesleklerinde düzenlenen işbaşı eğitim programlarında ödeme miktarı 482,41 TL’den, 719,31’TL’ye çıktı.
EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ÖDENEĞİ 7 BİN 940 TL
Yeni yılda mesleki eğitim kursuna katıların yeni ücret skalası da belli oldu. Tutarlar 163,48 TL ile 425,04 TL arasında olacak. Sanayi mesleklerinde düzenlenen kurslarda ise ödeme miktarı 285,06 TL’den 425,04 TL’ye yükseltildi. En düşük işsizlik ödeneği 7 bin 940,27 TL olacak. En yükseği ise 15.880,54 lira şeklinde uygulanacak.