Kursiyerlerin ücreti de arttı

Otomotiv sektöründe rekabet kızışırken, markalar tüketici memnuniyetini artırmak adına yoğun çaba sarf ediyor. Güvenilirlik seviyeleri, bu çabaların belirleyici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Son bir rapor, en güvenilir araba üreticilerini net bir şekilde ortaya koydu. Peki en güvenilir araba markası hangisi? İşte o merak edilen liste...