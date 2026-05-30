Kurulu gücü güneş sırtladı

Türkiye’nin elektrik kurulu gücü hızla artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 122 bin 519 megavat olan kurulu güç, nisan ayında 125 nim 410 megavata yükseldi. 4 aylık zaman diliminde kurulu güçte yaşanan 2 bin 900 megavatlık artışta güneş enerjisi ön plana çıktı. Aralık ayından nisan ayına kadar geçen sürede sisteme eklenen 2 bin 900 megavatın 1.660 megavatını güneş enerjisi kaynakları oluşturdu.

KAPASİTENİN ÜÇTE BİRİ RÜZGAR VE GÜNEŞTEN

Nisan ayında toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,5’ine karşılık gelen 78 bin 377 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu. Yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7 oldu.

Nisan ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 26 bin 769 megavat ile güneşin payı yüzde 21,3’e çıktı. 15 bin 75 megavata ulaşan rüzgârın payı da yüzde 12 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgâr kurulu gücünün toplamı ise nisanda yüzde 33,3’lük pay ile 41 bin 844 megavata yükselmiş oldu. Böylece toplam kurulu gücün 3’te 1’i sadece rüzgâr ve güneşten oluştu.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK

Verileri değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kurulu gücünün artmaya devam ettiğini belirterek, “2035 Net Sıfır Emisyon hedefimize önemli bir katkı sağlayan yenilenebilir enerji, kurulu gücümüz içerisinde giderek daha fazla yer ediniyor. Sadece güneşte son 13 yılda sıfırdan 26 bin 769 megavatlık bir kurulu güce eriştik. Güneş, bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak” ifadelerini kullandı.

2024 yılında devreye alınan rüzgâr ve güneş santralleri ile bir rekor kırıldığını hatırlatan Bayraktar, "Önümüzdeki hafta 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni ile bu alanda yeni bir rekora daha imza atacağız" dedi.








