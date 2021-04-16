​Kuyumcular yeni dönemden memnun

Kuyumcular; sektöre kalite ve ilave istihdam imkanı getiren yeni dönem kararlarından memnun. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kuyumculuk faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılması, haksız rekabetin ortadan kaldırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi amaçlayan düzenlemeye göre; yeni dönemde kuyum ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak.

EKONOMİ Konut satışında normale dönüş

Mustafa Atayık

YILSONUNDA KADAR SÜRE

Kuyum işletmelerinin 31 Aralık 2021’e kadar yetki belgesi almaları gerekiyor. Yetki belgesi için ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak. Bu şart, kuyumcu ya da kuyum işletmesinde tam zamanlı çalışan en az bir personel tarafından yerine getirilebilecek. Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünler kuyum işletmelerinde bulundurulamayacak ve bu ürünlerin satışı yapılamayacak. Bunun yanı sıra tespit ettikleri 1-2 madde için bir yönetmelik değişikliğine ihtiyaç duyulabileceğini dile getiren İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, bir başlangıç olarak gördükleri yönetmeliğin çok önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

KAYIT DIŞILIĞI ÖNLER

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Atayık, “Düzenleme, dürüst esnafı koruyacak, kayıt dışılığın ve ayar sorunlarının getirdiği haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına çok önemli katkılar sağlayacak. Sadece kuyum ticareti yapan perakende satış mağazaları kapsayan yönetmelikte, zamanla çözüme kavuşturulması gereken konular olabileceği için bakanlık yetkisine başvuruyu açık bırakan madde de bulunuyor” dedi. Atayık; ayar kontrolü, analiz ve raporlama yetkisinin daha önce Darphane tarafından İKO başta olmak üzere ayarevlerine verildiğini anımsatarak, yönetmelikle bu yetkinin tekrar Darphane uhdesine verilmesinin ticarette çok önemli sıkıntılara ve gecikmelere neden olacağını söyledi.