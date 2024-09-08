Manisa teknoloji üssü oluyor

Dünyanın en büyük elektrikli otomotiv üreticilerinden Tesla’nın da en büyük rakibi BYD’nin Manisa’ya yapacağı yatırımı, bölgeyi teknoloji üssü haline getirecek. 1 milyar dolarlık yatırımla birlikte Manisa içinde bulunan diğer teknoloji fabrikalarıyla bir üs haline gelirken, yöre halkının ve gençlerin iş bulmak için göç etme eğilimini azalttı. BYD fabrikası için tahsis edilen arazinin bulunduğu Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde ve civardaki yerleşim alanlarında yatırımın etkilerini yerinde araştırdık.

MANİSA KATMA DEĞERLİ ŞİRKETLERİN EV SAHİBİ

BYD’nin kurulacağı Manisa OSB katma değeri yüksek şirketlere de ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin yerli teknoloji şirketi Vestel ve Arçelik’i bünyesinde barındıran Manisa OSB öte yandan en büyük akü üreticilerinden İnci Akü’nün de üssü. Bosch’un da fabrikasının bulunduğu OSB’de tüm bunların yanında başta otomotiv ekipmanları üreten firmaların yanı sıra gıda, ambalaj, kimya, eczacılık, cam, iklimlendirme, kablo imalatı, elektrik, elektronik, döküm sanayisi, temizlik ürünleri imalatı ve tütün ürünleri imalatı gibi sektörleri barındırıyor. BYD fabrikasının kurulacağı alan, yedi kısımdan oluşan Manisa OSB’nin “8. kısım” olarak adlandırılacak.

İZMİR LİMAN BAĞLANTISI EGE TERCİHİNDE ETKİLİ

1963 yılında kurulan Manisa OSB, İzmir’deki limanlara demir yoluyla bağlantısının olması kısa sürede büyümesine ve 7 kısma kadar genişlemesine yol açtı. İzmir limanlarına 40 kilometrelik demir yolu hattı ile bağlanan Manisa OSB içerisinde bulunan fabrikalar 6 kilometrelik iç hatla yüklerini kolaylıkla yükleyip gümrüğe transfer edebiliyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın tüm OSB’leri limanlara bağlama projesinde örnek teşkil eden Manisa OSB, dünya devi otomotiv üreticisi BYD’nin neden tercih ettiğini de gözler önüne seriyor.

İHRACATA 3 MİLYAR DOLAR KATKI VERECEK

Manisa OSB’nin yüksek katma değerli üretiminin getirisi ise yıllık ihracata yansıyor. Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 8 milyar doları bulan Manisa, en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında bulunuyor.

BYD Manisa’da 150 bin araç kapasiteli 8-12 otomobil modeli üretecek tesis için 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilecek. 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak fabrikanın dolaylı olarak ise 30 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor. BYD’nin yıllık üreteceği araçların toplam değerinin 3 milyar dolardan fazla olması bekleniyor. Manisa’nın ihracatını bir anda 10 milyar doların üzerine çıkaracak BYD fabrikası; katma değeri yüksek hibrit ve elektrikli araçları, kilogram değeri 15 doları aşan bir bedelle ihraç edecek.

KONUT FİYATLARI YÜZDE 25 ARTTI

Manisalı emlakçılar, BYD fabrika kararının ardından bölgeye yatırımcı akınının olduğunu söylüyor. Yatırım anlaşmasından kısa süre sonra, bölgenin konut satış bedelleri yüzde 25 yükseldi. Ortalama bir konutun değeri 2,5 milyon TL’ye ulaşmış durumda. TOKİ konutlarının tam karşısında yapılması planlanan fabrika bölgedeki kiraları şimdiden 17-20 bin lira bandına çıkarttı.

‘BYD, Manisa’ya fabrika kuracak’ haberinin ardından arsa fiyatlarını araştıran eksperlerin de bölgeye ilgisi arttı. Görüştüğümüz emlakçılar, fabrika inşaatının başlamasının ardından Manisa OSB’ye yakın bölgelerde arazi bedellerinin hızlı yükseleceğinin altını çiziyor.

EN ÇOK GENÇLER SEVİNİYOR

BYD fabrikasının Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak olması, bölge ekonomisini canlandırmakla kalmayacak; aynı zamanda meslek liseli ve üniversite öğrencisi gençler için de umut ışığı oldu. Konuştuğumuz gençler, Manisa’ya yapılacak yatırımın özellikle yeni mezunlara ve iş arayışında olanlara büyük şehirlerin cazibesine kapılmadan kendi memleketlerinde kariyer yapma fırsatı sunduğunu belirtti. Büyük şehirlere göç etmek yerine, Manisa'da kalıp nitelikli işlerde çalışma hayali kuran gençler, BYD fabrikasının açılmasını dört gözle bekliyor.







