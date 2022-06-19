Masada ve sahada güçlü Türkiye var

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD Konya şubesi ev sahipliğinde düzenlenen MÜSİAD 106. Genel İdare Kurulu (GİK) programında açıklamalarda bulundu. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarını değerlendiren MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, “Artık eski Türkiye yok, masada, sahada güçlü Türkiye var” dedi. Asmalı, enerji alanındaki başarılara da değindiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan adımlara dikkat çekti.

DÜNYANIN ENERJİ KUŞAK YOLU TÜRKİYE

Türkiye'nin bölgede eşi benzeri olmayan stratejik ve jeopolitik konumuyla öne çıktığını ifade eden Asmalı, ülkemizin son 20 yılda hayata geçirilen politikalar ile dünyanın enerji kuşak yolu haline geldiğini de işaret etti. Asmalı, “Türkiye, dünyada eşi benzeri olmayan jeopolitik konumu ve uygulanan yeni enerji politikalarıyla önemli bir enerji merkezi olma yolunda. Çevremizde dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz zengini ülkeleri bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye, bu kaynakların Avrupa’ya ulaştırılmasında doğal bir köprü” dedi.

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TEMİZ ENERJİMİZ ARTIYOR

Türkiye’nin; yenilenebilir enerji kaynaklı güçte Avrupa’da 5’inci dünyada ise 12’nci sırada bulunduğunu anlatan Asmalı, “Hükümetimiz; Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geleneksel enerji kaynakları kullanımını azaltmaya, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını ise yaygınlaştırmaya odaklandı. Ülkemiz, bu vizyon doğrultusunda enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde büyük bir başarı hikayesine imza attı” diye konuştu.

ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

Dış politikada gelinen noktaya da atıfta bulunan Asmalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin barış ve istikrar adası olduğuna dikkat çekti. Kafkasya’dan Balkanlar'a, Doğu Akdeniz’den Orta Asya’ya aktif dış politikanın önemine değinen Asmalı, şunları kaydetti: “Artık eski Türkiye yok, masada, sahada güçlü Türkiye var. Enerji sahasındaki bu başarının arkasında hiç şüphesiz güçlü siyasi liderliğin icra ettiği başarılı dış politikamız var. Hem sahada hem masada Türkiye’yi güçlü kılan bu dış politikanın mimarı ise lider diplomasisini etkili bir şekilde uygulayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oyun bozan ve oyun kuran dış politikamızın özelliği girişimci, insanî, millî ve hepsinden önemlisi bağımsız olmasıdır.”

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GÜÇLÜ SAVUNMAYLA İTİBARIMIZ ARTTI

Başarılı dış politika sayesinde çatışma, savaş ve terörle boğuşan coğrafyamızda Türkiye’nin, barış ve istikrar adası olarak kalabildiğini vurgulayan MÜSİAD Başkanı Asmalı, şöyle devam etti: “Savunma sanayiindeki hamlelerimizle derinleştirilen bu etkin dış politika ile uluslararası itibarımız artmıştır. Kafkasya’dan Balkanlara, Doğu Akdeniz’den Orta Asya’ya aktif dış politikamızla kalıcı iş birliği platformlarına ya ortak ya da kurucu olduk. MÜSİAD olarak biz de tüm birimlerimizle ve üyelerimizle insani diplomasiye ve özellikle ticari diplomasiye aktif destek sağlıyoruz. Artık eski Türkiye yok. BM ve NATO gibi uluslararası kuruluşlarda daha itibarlı ve daha güçlü bir Türkiye var.”

Mahmut Asmalı

MÜSİAD, ENERJİ STRATEJİSİ İLE SEKTÖRE YÖN VERECEK

Geçen ay açıkladıkları MÜSİAD Enerji Stratejisi ve İklim Manifestosu’nu hatırlatan Asmalı, Türkiye'nin enerji alanındaki başarılı yolculuğuna 3 temel prensiple daha etkin devam edebileceğini söyledi. Asmalı, “Yerli, verimli ve teknoloji odaklı enerji üretim ve tüketimi, Türkiye’nin enerji sanayisinin inşa edilmesi ve enerjide bağımsız, güvenilir kuşak yol Türkiye perspektifi ülkemizi daha da ilerilere taşıyacak” dedi.