Merkez Bankası Başkanı Erkan milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek: 3 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 22 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyar dolar artışla 125 milyar doları aşarken, toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.