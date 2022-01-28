Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan bankalara çağrı: Üretimi düşük faizle destekleyin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankacılık sektörünün, Merkez Bankasının sağladığı imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek üretimi finanse etmeleri konusunda gerekeni yapması gerektiğini belirtti.

Kavcıoğlu, “Bankaların daha düşük oranlarda kredileri finanse etmeleri gerekiyor” dedi. Merkez Bankası İdare Merkezi’ndeki 2022 yılının birinci Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı’nın ardından konuşan Kavcıoğlu, bankalara yönelik çağrısında şunları söyledi: “Bugün ortalama maliyetler aralık ayı kurlarına göre yüzde 16-17 civarında ve aşağı doğru geliyor. Sizin bu civardaki maliyetinizle yüzde 30 faizle kredi vermeniz doğru değil. Merkez Bankası olarak buna razı değiliz.”

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YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 23,2

Toplantı sonrası enflasyon tahminlerini de paylaşan Şahap Kavcıoğlu, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5 seviyelerine tekabül etmektedir. Böylece, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11,4 puanlık güncellemeyle yüzde 11,8’den yüzde 23,2’ye yükselttik” ifadelerini kullandı. Para politikası araçlarını fiyat istikrarının sağlaması noktasında güçlü bir şekilde kullanacaklarına dikkati çeken Kavcıoğlu, “Uzun dönemde sürdürülebilir bir fiyat istikrarının sağlanacağına inanıyoruz” diye konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ile 5 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldığını da hatırlatan Kavcıoğlu, "1-2 ülkeyle bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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20 ARALIK'TA TEK KURUŞ SATMADIK

Kavcıoğlu, 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla vatandaşların "kur korumalı TL mevduat" ürününe büyük bir teveccüh gösterdiğini belirterek,"O gün TCMB tek kuruş satmamıştır. Bireyseller, kurumsallar yurt dışı yaklaşık 2 milyar 250 milyon dolar satış gerçekleştirerek kuru oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir" dedi.

EKONOMİ Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı