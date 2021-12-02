​Merkez Bankası kur ateşine müdahale etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kurlarda yaşanan aşırı oynaklığı önlemek için döviz satışı yönünde piyasalara doğrudan müdahalede bulundu.

TCMB’den yapılan duyuruda, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Bu duyurunun ardından TCMB, VİOP’ta döviz kontratlarında işlem yapmaya başladığını bildirdi. TCMB’den yapılan açıklamada, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul AŞ VİOP nezdinde işlem yapılmaya başlandığı açıkladı.

Merkez Bankası’nın piyasalara direkt müdahalesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir” sözleriyle değerlendirdi.

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En son müdahele 2014 yılında yapıldı.

7 YIL ARADAN SONRA

Merkez Bankası, böylelikle yaklaşık 7 yıl ardından ilk kez döviz kuruna doğrudan müdahalede bulunmuş oldu. Doğrudan satış yönünde döviz piyasasına en son müdahale 3 milyar 151 milyon dolarla 23 Ocak 2014 tarihinde gerçekleşmişti.

Banka, yapılan müdahalelerde satış tutarını resmi olarak 15 gün sonra açıklıyor. TCMB ayrıca, bugün ekonomistlerle biraraya gelecek. Geçtiğimiz hafta TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle İstanbul’da biraraya gelmişti.

PİYASALARA 'BURADAYIM' MESAJI

Döviz kurlarına müdahale hamlesini değerlendiren analistler, Merkez Bankası’nın piyasalara “Ben buradayım” yönünde mesaj verdiği yorumunu yaptı.

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın bir süredir elindeki araçları döviz oynaklığına karşı nasıl kullanacağının merak edilmeye başladığına işaret etti. Doğrudan müdahalenin ise zayıf bir ihtimal olarak görüldüğünü ifade eden Erkan, “2014’ten beri de bu tarz bir satış müdahalesi söz konusu olmamıştı. Merkez Bankası’nın piyasaya girmiş olması ve döviz arzı sağlaması bakımından da bunu söylem ve eylem etkisiyle desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

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Söz konusu müdahalenin şirketlerin döviz talebi veya bankacılık sisteminden ekstra oluşan talebi karşılamaya yönelik kur hareketinde geri çekilmeler sağlayacağına işaret eden Erkan, diğer taraftan Merkez Bankası’nın 16 Aralık toplantısında faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

'Merkez'le dolarda gevşeme

Merkez Bankası'nın, müdahalesi öncesinde 13,88 seviyesini gören dolar/TL, açıklama sonrası 12,40'a kadar geri çekildi. Euro ise 14,90’u görmesinin ardından 14,07’ye indi. TCMB verilerine göre 19 Kasım haftasında brüt rezervler 128,4 milyar dolar seviyesinde.

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