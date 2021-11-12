Milli paralarla ticaret çağrısı

Özbekistan Başbakan Yardımcısı Sardor Umurzakov, “Son 5 yılda Özbekistan ve üye ülkelerin ticaret cirosu 2 kat artmıştır. Ülkemizde, Türk Konseyi ülkelerinden yaklaşık 3 bin yeni şirket kurulmuş ve sayıları 5 katına yükselmiştir. Bunlar iyi ama yetersiz göstergeler” dedi.

Türk devletlerinin bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomi ve Ticaret Konferansı yapıldı. Ticaret Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Macaristan temsil edildi. Burada konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Cumhuriyetleri ile mal ve hizmet ticaretini geliştirilmek ve hedeflere ulaşmak için ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ticaretin daha da serbestleştirilmesi ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

ORTAK GELECEK TASAVVURU

Mevcut ilişkilerin değerlendirileceği bu konferansın, Türk dünyasının geleceğine yönelik ortak bir vizyon belirlenmesine katkı sağlamasını umduğunu ifade eden Muş, “Bölgemizin ve halklarımızın refahını arttırmak ve gelecek kuşaklarımıza gurur duyabileceğimiz bir miras bırakabilmek için hiç şüphesiz atılacak daha çok adımımız var. Zira biz birlikte olup omuz omuza verirsek dünya sahnesinde Türk devletleri olarak daha güçlü var oluruz” dedi.

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ENGELLERİ KALDIRALIM

Türk Cumhuriyetleri arasındaki mal ve hizmet ticaretini geliştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için ticaretimizin önündeki engelleri kaldırmamız gerektiğini vurgulayan Bakan Muş, “Ticaretimizi daha da serbestleştirmeli ve iş birliğimizi geliştirmeliyiz. Sadece kara yolunda değil, demir yolunda da iş birliğimizi güçlendirebileceğimiz alanlar mevcut bulunmaktadır. Gelin, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ile sağladığımız olanağı hep beraber geliştirelim. Türk tarihinde önemli bir yeri olan İpek Yolu’nu ortak çabamızla canlandıralım ve birbirimize daha da yakınlaşalım” diye konuştu.

MİLLİ PARALARIN PAYINI ARTIRMALIYIZ

Dış ticarette milli paralar konusunda firmaların daha cesur davranabilmeleri için güven artırıcı adımları atmaları gerektiğini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Ekonomilerimiz üzerinde döviz baskısını azaltmak için ortak geleceğimizde milli paraların payını artırmamız gerekiyor” dedi. Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerindeki yatırımlarının toplam piyasa değerinin 7,7 milyar dolara ulaştığına dikkat çeken Muş, “Türk Cumhuriyetleri’nin ülkemizdeki yatırımları ise 8 milyar dolardır. Bunun daha yükseklere çıkabileceğini biliyoruz” dedi.

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Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da konferansın, ticari il işkilerin güçlendirilmesi, küresel ekonomik trendlerin yakalanması, ticaret, nakliyat, yatırım ve yeşil enerji ile iklim değişikliği konularında önemli gelişmelerin elde edilmesine faydalı olacağını belirtti.

Yeni bir anlaşmaya ihtiyacımız var

Türk Ticaret ve Sanayi Odası (Türk TSO) ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tercihli ticaret anlaşmalarıyla, aramızdaki ticareti, daha serbest hale getirelim. Hizmet sektöründe de ülkelerimiz arasında ciddi bir iş birliği fırsatı bulunuyor. Hizmet ticaretini kolaylaştıracak bir anlaşmaya ihtiyacımız var” çağrısında bulundu. Gümrük süreçlerinin standart hale getirilmesi ve geçişlerin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

Daha fazla iş birliği için hazırız

DEİK Başkanı Nail Olpak, “1992’den günümüze toplam ticaret hacmimiz 275 milyon dolardan 8,4 milyar dolara çıktı. Dostça ifade etmeliyiz ki bu rakam potansiyelimizi yansıtmıyor. Türk iş dünyası olarak, cesaretimiz, hızımız, fiyat ve kalitemiz ile zaten rakiplerimizin önündeyiz. Aramızdaki dostluk ve paylaşmaya hazır anlayışımızla da hep birlikte daha fazla iş birliği için hazırız” dedi.

Bölgemiz çok büyük bir pazar

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Aset İrgaliyev, “Yatırım, ticaret, ulaştırma, girişim, turizm ve diğer ekonomik konular ele alınıyor. Bölgemizin çok büyük bir pazarı var. 150 milyondan fazla insan var. 4 milyon kare büyüklüğünde bir arazimiz var. Gelişmiş bir nakliyat ağımız bulunuyor. Avrupa ve Asya’yı bir araya getiren kuvvetli bir koridora sahibiz. Bunu geliştirmek istiyoruz” dedi.